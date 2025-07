Samsung brengt zijn dunste foldable ooit uit: Galaxy Z Fold 7

Galaxy Z Flip 7

Galaxy Z Flip 7 is ook aangekondigd, een flipphone draaiend op een Exynos 2600-chip. Hij is dan niet zo dun als de Fold 7, hij is alsnog veel dunner en lichter dan de voorganger. Opgevouwen is het toestel maar 13,7 millimeter met een gewicht van 188 gram. De telefoon heeft een nieuw scharnier waarmee hij makkelijker opvouwt en dankzij een ander soort glas is hij steviger geworden. De telefoon heeft 12 GB RAM en 256 GB of 512 GB opslag. Verder kun je rekenen op een amoled-scherm van 6,9 inch aan de binnenkant en een groter buitenscherm dan eerder, namelijk 4,1 inch groot. Je kunt op dat buitenste scherm nu meer apps van derden verwachten, waaronder TikTok.

Samsung Galaxy Z 7 Flip komt uit in de kleuren; Blue Shadow Jet-Black, Coral-red en Mint. De telefoon is verkrijgbaar voor een adviesprijs van 1.199 euro.

Galaxy Z Flip 7 FE

Galaxy Z Flip FE is de zogeheten Fan Edition van de fliptelefoons van Samsung. Het is een toestel dat je wel kunt vouwen, maar dat wel wat minder goede specificaties heeft dan de Flip 7 (en ook dan de Flip 6). Het toestel heeft een 6,7 inch amoled-scherm en het heeft een Exynos 2400-chip. De telefoon heeft 8 GB RAM en 256 GB werkgeheugen. De batterij is 4.000 mAh en de camera’s zijn hetzelfde als die van de Flip 7. De kleuren van het toestel zijn wel wat bedeesd: wit en zwart. De smartphone is verkrijgbaar vanaf 1.059 euro.