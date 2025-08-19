4 makkelijke tips om mooiere foto’s te maken met je smartphone

Leuke kiekjes op het strand, die foto van je eten die er simpelweg jaren later nog steeds lekker uitziet: we schieten heel wat af op onze telefoons elke dag. Maar pak je dat wel goed aan? Misschien dat je al jaren een belangrijke instelling vergeet als je foto’s maakt met je telefoon: we geven je vier makkelijke tips waarmee je mooiere foto’s maakt met je telefoon.

Fototips voor Dag van de Fotografie

Het is vandaag Dag van de Fotografie en waar fotograferen vroeger alleen besteed was aan mensen die er echt hunberoep van hadden gemaakt, daar is nu iedereen een fotograaf. De smartphone kan in een handomdraai vaak meer dan een dure camera, omdat het een wat handzamer apparaat is, dat je via software makkelijk laat wisselen tussen verschillende lenzen en standen en dat je toch al in je hand hebt. Maar ook na al die jaren foto’s maken met je telefoon kun je misschien nog wel wat kleine tips gebruiken: dit zijn er vier om mooiere foto’s te maken met je telefoon.

Lock de scherpte en belichting

Ja natuurlijk, je weet allang dat je door op een onderwerp te tikken scherpstelt en dat je door je vinger omhoog of omlaag te doen de belichting aanpast. Maar wist je ook dat je deze twee kunt vastzetten? Houd hiervoor je vinger iets langer op het scherm en hij onhoudt precies hoe jij die twee facetten in de foto wil hebben. Zo maak je ook als je toch even beweegt sneller een goede foto. Ook erg handig als er wat meer actie in de foto zit.