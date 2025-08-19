4 makkelijke tips om mooiere foto’s te maken met je smartphone

Leuke kiekjes op het strand, die foto van je eten die er simpelweg jaren later nog steeds lekker uitziet: we schieten heel wat af op onze telefoons elke dag. Maar pak je dat wel goed aan? Misschien dat je al jaren een belangrijke instelling vergeet als je foto’s maakt met je telefoon: we geven je vier makkelijke tips waarmee je mooiere foto’s maakt met je telefoon.
Het is vandaag Dag van de Fotografie en waar fotograferen vroeger alleen besteed was aan mensen die er echt hunberoep van hadden gemaakt, daar is nu iedereen een fotograaf. De smartphone kan in een handomdraai vaak meer dan een dure camera, omdat het een wat handzamer apparaat is, dat je via software makkelijk laat wisselen tussen verschillende lenzen en standen en dat je toch al in je hand hebt. Maar ook na al die jaren foto’s maken met je telefoon kun je misschien nog wel wat kleine tips gebruiken: dit zijn er vier om mooiere foto’s te maken met je telefoon.
Ja natuurlijk, je weet allang dat je door op een onderwerp te tikken scherpstelt en dat je door je vinger omhoog of omlaag te doen de belichting aanpast. Maar wist je ook dat je deze twee kunt vastzetten? Houd hiervoor je vinger iets langer op het scherm en hij onhoudt precies hoe jij die twee facetten in de foto wil hebben. Zo maak je ook als je toch even beweegt sneller een goede foto. Ook erg handig als er wat meer actie in de foto zit.
Soms kom je er met de gewone camera van je smartphone niet helemaal uit: hij blijft maar scherpstellen op het verkeerde, of je ziet steeds van die streepjes in beeld als je een scherp wil fotograferen: hartstikke vervelend. Het kan dan helpen om te kiezen voor de Pro-modus van je telefoon. De meeste telefoons hebben dat wel in hun camera-app, al heet het in sommige gevallen master. Je zal merken dat je daar net even wat meer instellingsopties hebt, maar daar hoef je niet per se ook iets mee te doen: je kunt ook gewoon meteen foto’s maken en die zijn al vrij anders dan die van de andere camera’s.
Je kunt in de zomer ook je zonnebril gebruiken voor de camera’s van je telefoon. Hiermee leg je een leuk filter over de foto die een heel leuk effect kan geven. Er zitten ook wel filters op de camera- of fotobewerkingssoftware, maar met je zonnebril wordt het net even wat meer oldschool. Erg leuk om mee te spelen, zeker eens proberen dus, voor een lekker vintage effect.
Wat veel mensen vergeten als ze fotograferen, dat is waaarvoor ze het gaan gebruiken. Help jezelf en zorg dat je veel ruimte om je onderwerp heen laat. Of je hem dan verticaalof horizontaal wil gebruiken, dat kan dan een stuk beter. Bovendien heb je ook een betere kwaliteit van je foto als je hem wat verder weg neemt, versus de kiekjes waarop je dik hebt ingezoomd. Het is slecht voor de kwaliteit van de foto en je maakt het jezelf onnodig mogelijk als je wel wat mot knippen en scheren.