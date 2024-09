Maak van je smartphone een camera met SNAPPY

Apple mag nu dan een fotografieknop op zijn iPhone hebben gezet, het is nog steeds niet altijd heel makkelijk vasthouden, zo’n platte smartphone. Daarom hebben mensen SNAPPY uitgevonden, een ergonomische grip voor je telefoon.

SNAPPY

Je doet deze houder om je smartphone heen en je kunt het dan als gimbal gebruiken, maar ook zit er een ringlicht op en kun je het met een Bluetooth-afstandsbediening bedienen. Het is dus eigenlijk een extreem uitgbreide fotografie- en videogadget voor je smartphone. Er zit zelfs een powerbank op, mocht je iPhone de dag -en de shoot- niet doorkomen.

Het is een modulair systeem, dus je hoeft niet altijd alles mee te nemen. Er zit een handige knop op waarmee je in één keer van perspectief wisselt, waarbij je telefoon dan makkelijk van verticaal voor Instagram Stories naar horizontaal voor YouTube-video’s gaat. Er zit ook een wielknop op waarmee je makkelijk kunt in- en uitzoomen. Er zit zelfs voelbare feedback op zodat je weet wat je doet.

Fotografiegrip

Je kunt er leuk een hele groep mee op de foto zetten, of een eekhoorn waar je niet te dichtbij kunt komen (met een beetje geduld). En wil je een mooie selfie maken met de perfecte belichting, dan pak je de ringlight erbij. Je kunt hierbij makkelijk wisselen tussen keol licht en warm licht.

Maar vooral is het een handige manier om wat meer grip te hebben op je telefoon. Hoe goed die foto; s ook zijn die je telefoon maakt, het is toch een uitdaging om hem lekker vast te houden. Enerzijds is dat goed, want het is een mooi plat, slank ding, maar anderzijds is het allesbehalve ideaal voor wie een goede foto wil maken. Reden voor bijvoorbeeld Xiaomi om daarom een handvat te maken waarmee je de telefoon makkelijker kunt vasthouden. Die kan echter niet alles wat SNAPPY wel kan, waardoor dat toch net een iets betere keuze is, die bovendien op allerlei smartphones past.

Het apparaat staat nu op Kickstarter voor 90 euro, de verzending vindt plaats in november 2024.