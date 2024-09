Deze schattige AI-gadget maakt je domme huiskamer slim

Kijkt mee in je huiskamer

In een winkel kan SenseCAP Watcher vertellen dat er iemand bij een bepaalde productiecategorie staat te wachten op advies, of bij de receptie van een bedrijf kan het herkennen dat er een pakjesbezorger aankomt en deze vertellen waar hij het pakketje kan achterlaten. Je spreekt zelf tegen het apparaat om te vertellen: als de baby huilt, zeg dan dat zijn mama eraankomt. Als er niemand in de kamer is, vertel het me dan, of als iemand in een rode outfit aankomt, laat het me dan weten. Je kunt zelfs zeggen: “Laat me weten als iemand de rode wijn voor meer dan 1 minuut bekijkt en zeg dan dat je een expert zal roepen”.

Je kunt via push-to-talk in de app praten tegen iemand via dat apparaatje (op afstand dus), en je kunt ook meekijken in de kamer door de camera op deze bijzondere gadget. Je kunt hem zelfs op je bank richten en zeggen dat wanneer je je ogen sluit, hij het licht uit moet doen. Heel slim dus en goed om te gebruiken binnen een smarthome om bepaalde activiteiten op te starten. En dat hij oogjes heeft die ook nog veelzeggend zijn, maken het helemaal af. Ze zijn ook nog geïnspireerd door Star Wars-personage C-3PO.

Nu op Kickstarter

Er kan nog veel meer met dit apparaatje, maar dat wordt op de Kickstarter-pagina veel duidelijker visueel gemaakt. Je backt deze gadget door 72 euro te betalen en ontvangt het appraatje dan in november 2024. Let wel: hij wordt maar naar een x aantal landen gestuurd dus misschien moet je vrienden in het buitenland lief aankijken.