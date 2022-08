​Dit zijn de risico's van een product kopen op Kickstarter

Er staan geweldige uitvindingen op Kickstarter en vaak jeuken onze handen om deze allemaal van fondsen te voorzien om deze droom waar te maken. En natuurlijk omdat we het product als eerste willen. Echter blijken die producten ook regelmatig niet te komen, ook al is het minimumbedrag van de crowdfunding-actie behaald. Zo zit het met de risico’s met investeren in een gecrowdfund product.

Risico's crowdfunding

Het ding met Kickstarter-acties is dat je vaak projecten ziet die best veel geld kosten. Logisch, want als het veel minder kostte, dan had de ‘uitvinder’ waarschijnlijk wel op een andere manier de fondsen bij elkaar gekregen. Het probleem is dat Kickstarter its van de lange baan is. Het kost nu eenmaal tijd om een product van concept tot massaproductie te maken en vaak stellen bedrijven toch onrealistische doelen voor hun uitvinding. Het gevolg? Klagende mensen die hun geld in iets hebben gestoken waar ze veel te lang op moeten wachten.

Waarschijnlijk is dat het grootste risico van Kickstarter: een fabrikant kan blijven zeggen: “Even geduld alsjeblieft, we doen ons best om de producten zo snel mogelijk te leveren.” Het is alleen de vraag hoe lang je dat moet pikken. Het is helemaal niet ongebruikelijk dat Kickstarter-projecten jaren worden uitgesteld. Maar wat als je na al die jaren uitstel afstel verwacht? Dan is de kans groot dat je je geld terug wil. Dat is echter niet bij elke crowdfunding-website even snel en makkelijk geregeld.