Drie Kickstarterprojecten om nu je geld in te steken

Er wordt niet zo heel veel meer gesproken over Kickstarter, omdat het platform zelf weinig verandert. Toch worden er nog steeds geweldige uitvindingen op gezet die je investering waard zijn. Tenminste, waard lijken, het is natuurlijk altijd de vraag of een project er ook daadwerkelijk komt nadat het vereiste bedrag is gehaald. Van deze drie Kickstarterprojecten hopen we dat ze er écht komen. Thumby: de onofficiële micro-Game Boy Hij had een doel van 12.884 euro maar er is inmiddels al 154.215 euro toegezegd. Thumby is een soort minuscule Game Boy, maar dan niet officieel van Nintendo. Het is een sleutelhanger waar je ook echt games op kunt spelen, ondanks zijn zeer kleine formaat. Er zit zelfs een bruikbare D-pad (vierpuntsdruktoets) op. Er staan vijf retrogames op en dankzij MicroPython kun je er zelfs je eigen games op ontwikkelen. Het idee is dan ook dat dit kleine apparaatje je inspireert om meer met programmeren te gaan doen. Mocht je dat niet zien zitten, geen probleem. Het team van Thumby belooft ook met extra games te komen. De spellen die er in ieder geval bij de lancering al op staan zijn TinyBlocks (een soort Tetris), Space Debris (een soort Asteroids), Annelid (een soort Snake), Thumbeon (een soort Zelda) en Saur Run (een soort Chrome-dinosaurusspel). Deze op Raspberry Pi-draaiende gadget kan zelfs 1-tegen-1 spelletjes doen dankzij micro-USB. Misschien is hij niet goedkoop voor een sleutelhanger, hij is zeker wel goedkoop als gadget. Je kunt nu plegden voor 24 dollar en dan krijg je al een Thumby (die waarschijnlijk in februari 2022) verschijnt.

Mini Pupper: de zelf programmeerbare micro-robot Waar Thumby een onofficiële Game Boy is, is Mini Pupper een soort mini-Spot van robotbouwer Boston Dynamics. Het idee van deze robot lijkt bovendien op dat van Thumby: wil je dat hij meer kan? Programmeer het lekker zelf. Net als Spot kan hij met zijn pootjes trappelen, rondjes draaien en zelfs kleine sprongetjes wagen. Het plan was om via Kickstarter 8.602 euro op te halen, maar dat is inmiddels al 379.049 euro. Hij kan niet alleen als een domme robot hopsen, hij heeft SLAM-ondersteuning waarmee hij dankzij een Lidar- of andersoortige camera de wereld om hem heen in kaart kan brengen. Zo kun je zorgen dat hij niet vrolijk van een trap afspringt. Mini Pupper heeft daarnaast een soort ‘gezicht’ met twee ogen, wat het een nog aandoenlijker ding maakt dan robots normaal al zijn. Ook dat gezicht heeft verschillende programmeermogelijkheden. Hij schijnt makkelijk in elkaar en uit elkaar te halen zijn, waardoor je er steeds weer opnieuw mee kunt leren omgaan. Hij draait op ROS en Ubuntu. Om te backen is Mini Pupper wel aanzienlijk duurder dan het bovenstaande project: je bent er 240 euro aan kwijt. Hij wordt wel al snel verwacht: volgende maand.

Pivo Pod X: je persoonlijke AI-cameraman Honden, paarden, mensen: de Pivo Pod X volgt ze allemaal. Dit is een smartphonestatief dat ervoor zorgt dat je niet elke keer weer moet verplaatsen hoe je telefoon staat, omdat hij uit zichzelf kan bewegen en met je meedenkt. Er is zelfs een microfoon beschikbaar, zodat je op professionele wijze video’s kunt maken zonder dat je daar iemand anders bij nodig hebt. Een enorm ambitieus en populair project, want het blijft voor veel mensen een beetje awkward om iemand anders te vragen een foto of video van ze te schieten. Nu hoeft dat niet meer én houd je alsnog zelf de controle. Pivo Pod X kan 360 graden draaien, maar is ook in staat verticaal omhoog en omlaag te gaan. Dankzij de led ringlight heb je het perfecte ligt en het apparaat heeft een batterijduur van een dag. Inmiddels hebben mensen al 270.558 euro toegezegd aan dit project, dat eigenlijk maar 85.985 euro vroeg. Het kost 137 euro om dit project te ondersteunen en dan houd je er ook echt een Pivo Pod X aan over. Hij verschijnt in januari 2022.