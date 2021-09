​Rugzak teveel moeite? Robot Gitamini draagt je spullen voor je

Er bestaat natuurlijk al een robothond, namelijk Boston Dynamics' Spot. Nu is dat met zijn 65.000 euro wel een dure viervoeter. Scooter-auto-en-vliegtuigmerk Piaggio komt nu met een goedkoper ‘hondje’: Gitamini. Voor 1600 euro heb je hiermee een robot die je volgt én die je spullen draagt.

Spot versus Gitamini Wil je dat Spot een rugzak voor je meeneemt, dan moet je die wel erg goed op hem bevestigen, vandaar dat Gitamini een betere oplossing is voor mensen die hun spullen niet zelf willen dragen. Spot is ook wat meer een hond: hij heeft pootjes, houdt van rennen en lijkt esthetisch gezien op een hond. Gitamini is meer een soort prullenbak met wieltjes, waarin je boeken, blikjes drinken en andere rommeltjes kwijt kunt. Piaggio heeft al eerder stappen gezet in de robotwereld, want Gitamini is een mini-versie van.. Gita. De grotere Gita lijkt ook op een prullenbak op wielen, maar is kleiner dan een Kliko. Je kunt er bijvoorbeeld een skateboard en een schoenendoos in kwijt. Handig als je aan het winkelen bent, maar ook weer niet. Iedereen die wel eens op een beurs is geweest waar mensen met die loopkarretjes achter zich aanslepen weet het: je valt er snel over. Ga je dus met Gita of Gitamini naar een drukke winkelstraat, dan kan het zijn dat de robot daar niet heel vandaan komt.

Draagrobot Gitamini is bovendien waarschijnlijk niet heel stevig: hij is er ook alleen maar met als doel om een soort rijdende bak te zijn voor je spullen. Gitamini kan slechts 9 kilogram dragen. Het lijkt ons een logischere keuze om dan gewoon zelf een rugzak te dragen. Toch is Gitamini wel een tof experiment: zeker voor een autobedrijf dat ongetwijfeld steeds meer kijkt naar sensoren en het slimmer maken van de auto. Gita en Gitamini zijn beide voorzien van camera’s, radar en navigatie, zodat ze achter hun ‘baasjes’ aan kunnen blijven rijden. GPS of Bluetooth gebruikt hij overigens niet: je moet echt voor hem staan en de paarknop indrukken om te zorgen dat hij jou als zijn baasje ziet dat hij moet volgen.

Traptechnisch onbruikbaar Tenminste, dat is totdat het baasje besluit om een trap op te gaan, want dat kunnen nog maar weinig robots (al is Dyson wel bezig met een traplopende robotstofzuiger). Ook Gita en Gitamini komen de trap niet op, waardoor je dan alsnog op het moment dat je misschien wat hulp kunt gebruiken de zware dingen toch zelf zal moeten tillen. Geen idee dus waarom mensen een Gitamini zouden kopen. Een concept alleen is het echter ook niet: Gita is echt te koop. Op zich zou de robot het in het platte Nederland best goed doen, maar tegelijkertijd zijn we in datzelfde Nederland waarschijnlijk veel te nuchter om een robot onze rugzakken te laten dragen. Zeker een exemplaar dat 1.600 euro kost.