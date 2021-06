​Go1 is de duurste coronapuppy die je kunt kopen

Dit is een Chinese robothond die is gebouwd om mensen te volgen en boodschappen te dragen. Geen tassen vol, maar een flesje water kan er wel vanaf. Het voordeel is dat je een flesje water gedragen door deze hond wel met een gerust hart aan je mond zet, terwijl je die met alle kwijl van een echte hond eerst even moet wassen.

Hij lijkt nogal op de op vier poten lopende robothond Spot van Boston Dynamics , maar Go1 spreekt nog even geen Engels. Bovendien is het prijskaartje ook enorm verschillend: Go1 kost 2.220 euro en Spot ruim 60.000 euro. Je hoeft de hond daarbij niet te geleiden alsof je zelf de hulphond bent, want Go1 is in staat om zelfstandig te wandelen (en zelfs te rennen). Dat komt door sensoren waarmee hij precies kan zien waar obstakels zijn.

Robothond Go1

Dat is even gekscherend natuurlijk, want Unitree’s nieuwe uitvinding is niet bedoeld als luxe waterdrager. Het is juist een maatje voor het leven dat zijn baasje overal volgt. Hij stopt niet om tegen bomen te plassen of aan hondenkonten te snuffelen, hij is volledig op jou gefocust. Er zijn drie varianten: Go1 is standaard (Go1 Air om precies te zijn): minder sensoren, minder snelheid en minder kracht. Go1 Air kan 9 kilometer per uur rennen.

Je kunt beter kiezen voor de Go1 Edu als het je om snelheid gaat. Dat is de duurste van 7.000 euro, maar hij haalt wel snelheden van 13,3 kilometer per uur. Bovendien heeft die niet alleen gewone sensoren, maar Lidar-exemplaren. Hij kan bovendien op 4G en 5G werken. Het enige wat niet bekend is gemaakt over deze schattige robothonden, is de accuduur. Kan hij 5 kilometer met je meerennen, of begint hij na 2 kilometer al steeds langzamer te gaan om bij de drie in elkaar te storten? Hopelijk zien we snel meer van deze dure, maar bijzondere coronapuppy.