De robothond is zo vorig decennium, neem een robotkat

Hij is voorzien van Raspberry Pi 3, waardoor je je laptop eraan hangt en je erop los kunt programmeren. Als de mechkat er eenmaal is, dan komt er op de website van maken Elephant Robotics een plek waar programmeurs hun creaties kunnen delen. Van zichzelf kan MarsCat ook al wat. Zo kan hij al twintig sleutelwoorden herkennen en hij maakt ook geen verschil tussen ‘come’ (kom) en ‘come here’ (kom hier), waardoor je grotere kans hebt dat hij je begrijpt.

De robot heeft niet zoals een Furby een vachtje, maar lijkt op een kortharige/kale kat. Zo schijnt hij ook te bewegen, waardoor het echt een bionische huiskat moet worden. Vooral als hij zich uitstrekt dan is het net een kat, en hij kan door verschillende soorten miauwtjes diverse emoties laten zien. Hoe meer je tegen hem praat, hoe meer hij terugmiauwt. Rennen en lopen gaat niet heel erg soepel, maar MarsCat heeft meer in zijn, nou ja, mars. Hij is namelijk open source.

Op crowdfundingplatform Kickstarter is een schattige én innovatieve robot verschenen. Het is een soort Aibo, de robothond van Sony, maar dan een kat. MarsCat heet het diertje en het wordt gemaakt door Elephant Robotics. Als het tenminste voldoende geld bij elkaar weet te verzamelen.

Kickstarter

Als je heel actief met je MarsCat aan de slag gaat, dan zal je merken dat de batterij al na drie uur op is, maar in ‘gewoon’ gebruik is het zes uur. Elke MarsCat heeft zes sensoren en een 5MP-camera in zijn neus. Het dier is verkrijgbaar in wit, grijs, zwart en rood.

MarsCat komt er, want hij zit nu al 13.000 euro boven zijn Kickstarter-doel van 17.984 euro. Tenminste, Kickstarter heeft onderzocht hoe het afloopt met de projecten op het platform. Het bleek dat 1 op de 10 producten die succesvol is op Kickstarter en dus zijn doel behaald, ook echt over de brug komt met wat er is beloofd. Aan de eerste 100 backers is 649 dollar gevraagd voor een MarsCat die in maart 2020 al moet worden bezorgd.

Dat is meer dan de gemiddelde raskat in aanschaf, maar minder dan hij uiteindelijk moet kosten als MarsCat officieel in de verkoop gaat. Dan moet het robotische beestje namelijk 1.299 dollar kosten. Dat is veel geld, maar nog altijd minder dan die van de concurrent. Sony’s Aibo kost je 2.900 dollar.