De 5 grootste successen van Kickstarter

Online crowdfunding blijkt een uitstekende manier te zijn om je product aan de man te brengen. Kickstarter bewijst al jaren dat het merken groot kan maken en zelfs internationale bekendheid kan geven. Het crowdfundingplatform betekende de start voor veel bijzondere lanceringen. En zoals met startups wel vaker het geval is, bleek het ene merk een langere levensduur te hebben dan de andere. Want één van de meest succesvolle campagnes bleek maar een korte levensduur te hebben. Wij doken in de 5 grootste successen! 1. Pebble In 2015 kwam het toen nog onbekende Pebble met een smartwatch. Een revolutionair apparaat moest het worden, met stembediening, waterdicht, een kleurendisplay en batterijduur van 7 dagen. De producent kreeg enorme financieringen via Kickstarter, het hoogste bedrag ooit (20 miljoen dollar), maar een jaar later was het feest al afgelopen. De markt van smartwatches bleek toch overvol te zijn en het bedrijf had niet de middelen om te concurreren met de grote merken. Daarom nam Fitbit het over. Als je goed zoekt kun je nog steeds een Pebble kopen trouwens.

2. Exploding Kittens De kans is groot dat je dit spel kent, want Exploding Kittens ligt al in behoorlijk wat Nederlandse huishoudens. Een origineel spel en succesverhaal. Op Kickstarter kreeg het de meeste donateurs ooit, meer dan 200.000 mensen betaalden voor het spel voor het op de markt kwam. De kern van het Exploding Kittens? Een kaartspel dat tegelijkertijd een soort Russisch Roulette is.

3. Oculus Rift Virtual Reality (VR) is here to stay en de Oculus Rift was een enorm succes op Kickstarter. Er werd meer dan 2,4 miljoen dollar opgehaald voor de VR-bril, ontwikkeld voor gamers. De ontwikkelaars hebben het slim aangepakt. Nadat de campagne op Kickstarter in 2012 lanceerde, werd het doel van $ 250.000 al na 4 uur behaald. In 2014 nam Facebook het bedrijf over voor 2 miljard dollar. Wil je zelf een VR headset kopen? Lees dan eerst onze blog met tips!

4. Travel Jacket By BAUBAX Het grootste Kickstarter-succes op het gebied van kleding is een simpel ogend blauw jack. Dit jasje belooft voor reizigers ideaal te zijn, met allerlei ingebouwde slimmigheden die je net nodig hebt als je onderweg bent. Of nodig kan hebben, want een ingebouwd nekkussen gebruik je niet continu en een oogmasker is ook niet op elk moment handig. Toch zagen veel mensen wel de voordelen van het jack van BAUBAX en er werd meer dan 9 miljoen dollar opgehaald. Inmiddels maakt het bedrijf nog veel meer (outdoor) kleding.

5. Fidget cube Fidget toys zijn nu niet meer weg te denken, maar dat was een jaar of 5 geleden nog wel anders. In 2016 dook de fidget cube op op Kickstarter en met succes, er werd namelijk ruim 6,4 miljoen dollar opgehaald. Ruim voldoende om volop mini plastic kubussen te produceren. Het kubusje past met gemak in je broekzak en is goed voor urenlang plezier. Of irritainment, want kijken naar iemand die ermee speelt kan je nogal nerveus maken.