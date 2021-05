​Nederlandse onderwijs-startup wint Future Play Design Challenge

De prijs die de startup won is een half jaar lang training van onder andere de experts uit de jury, CoC Playful Minds en LEGO Ventures. Daarnaast krijgt de startup een kantoorruimte in de co-creatieve startup hub Playful Hub in Billund, Denemarken.

Luqo

Luqo richtte zich tot 2020 alleen op scholen, maar ziet door de coronacrisis in dat de vraag van ouders naar goede onderwijstools toenam. Daarom richten ze zich vanaf dit jaar ook op ouders en kinderen. Het is een verandering die de jury prijst, omdat ook zij herkent dat steeds meer ouders inzien dat zij een rol spelen in de educatie van hun kind. Dit is niet altijd even makkelijk voor ouders, dus hulp hierbij is welkom. De jury ziet in Luqo de oplossing om, op een fijne en makkelijke manier, thuis toch bezig te zijn met schoolwerk.

Kickstarter tot 20 mei

Om het product snel te kunnen leveren, heeft Luqo een Kickstarter Crowdfunding gestart die loopt tot en met 20 mei. Iedereen die een Luqo voor thuis of op school wil bestellen, kan dat dus nog een paar dagen doen.