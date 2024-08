De grappige Kickstarter-robot StepBot rent over je bureau

Het lijkt een soort Minion, maar de cyclops-achtige robot StepBot praat niet tegen je. Hij zit met zijn ene oog rustig naar je te staren vanaf je bureau. Althans: totdat je ervoor kiest om de knop op zijn kop aan te raken. Deze Kickstarter-robot begint met zijn zes pootjes over je hele bureau te wandelen.

StepBot op Kickstarter

StepBot is een klein blokje met pootjes waar je bovendien dankzij magneten allerlei extra’s op kunt zetten, zoals een hoofdtelefoon, oortjes of een soort Frankenstein-achtige schroeven. Je kunt er ook meerdere aan elkaar maken met die magneten, waardoor ze in een soort zijwaartse polonaise tegelijk over je bureau gaan. Het ziet er erg grappig uit. Natuurlijk kun je ook voor een luxere robot gaan, maar deze doet één ding en doet dat heel erg goed. Plus, je kunt hem gewoon even opladen met een USB-C-kabeltje. Bovendien is de prijs daar ook naar: 27 euro.