Sigaretten op het strand? Deze robot ruimt ze op

Roken is al niet de beste hobby om erop na te houden, maar als je de peuken dan ook nog op het strand mietert… Veel andere mensen zetten zich in om de stranden zo schoon mogelijk te houden en hebben hun handen al vol aan al dat andere vuilnis tussen de zandkorrels. Voor de peuken is nu een oplossing bedacht: een robot.

VERO de strandzuiger

Eigenlijk is het zelfs een robotstofzuiger. Het apparaat heet VERO en is te vinden op de stranden van Genoa in Italië. Hij werkt gemaakt door het Instituto Italiano di Tecnologia en ziet eruit als een robothond zoals Spot. Echter dan met een belangrijke toevoeging: stofzuigerslangen aan al zijn poten. Die moeten ervoor zorgen dat half opgerookte peuken worden opgeraapt en in zijn “buik” worden gestopt om later in het gewone vuil mee te gaan, in plaats van het strand te blijven vervuilen.

Nu moeten die slangen wel goed worden afgesteld, wat als ze te hard zuigen, dan blijft de hond straks vaststaan op de grond of neemt hij veel te veel zand mee. Er wordt ook niet preventief gezogen: alleen als VERO met zijn neurale netwerk een sigaret vaststelt, dan vindt er een zuigactie plaats. Dat doet het robotdier door met zijn camera’s te zoeken naar peuken en dan te bedenken welke poot hij het best kan gebruiken om de rommel op te zuigen. Hij mag immers niet zijn evenwicht verliezen. En zo wandelt hij dan over de Italiaanse stranden, lekker bezig met zijn eigen ding, geheel autonoom. Hij zou bijna alle peuken opruimen: maar 10 procent blijft liggen.

Meer toepassingen

Een mooie uitvinding die we graag zien op het strand. Het is bovendien ook een idee om zo’n zelfde hond te maken die dan bijvoorbeeld spijkers op een bouwplaats opraapt. Wij willen er graag eentje die LEGO-blokjes kan opzuigen. Handig als de kat weer eens de bonsai omstoot. Makkelijk alle steentjes weer bij elkaar gezocht. Dat zou het ook veiliger maken om op sokken door de woonkamer te lopen. Al zijn de sigaretten uiteraard wel een iets prangender probleem.