Van Goghs Amandelbloesem komt tot leven in Amsterdam

Dit weekend wordt het Vondelpark even het decor van Vincent van Gogh zelf. In samenwerking met Samsung laat het Van Gogh Museum een van zijn meest geliefde werken, Amandelbloesem, letterlijk tot leven komen. In een nostalgische telefooncel vlakbij het Blauwe Theehuis krijgen bezoekers een zintuiglijke ervaring. Eentje die kunst, geluid en beweging op een verrassende manier combineert.

Technologie brengt kunst buiten het museum tot leven

De actie markeert de feestelijke start van een driejarige samenwerking tussen Samsung en het Van Gogh Museum. Een met een opvallend begin. Bezoekers kunnen een vintage telefooncel binnenstappen waarin Van Goghs bloesems tot bloei komen in kleur, beweging en geluid. Door simpelweg hun vingerafdruk te scannen op de aanwezige Samsung Galaxy S25+ wordt de ervaring gestart. Binnen 45 seconden verandert de cabine in een levend canvas vol penseelstreken, rondvliegende citaten uit Van Goghs brieven en oplichtende details uit het originele schilderij.

Deze unieke beleving is een voorproefje van de vernieuwde audiotour in het museum, waarin technologie een sleutelrol speelt. Via de Galaxy S25+ ontdekken bezoekers het persoonlijke verhaal achter de kunstwerken. Niet alleen het visuele aspect van de kunst staat centraal. Maar juist ook de mens Vincent van Gogh komt aan bod: zijn brieven, gedachten en emoties.

Onderzoek wijst uit: beleving versterkt museumbezoek

Volgens museale experts verhoogt multisensoriële interactie de betrokkenheid van bezoekers. De combinatie van beeld, geluid en tast creëert een dieper begrip van het kunstwerk. Door deze ervaring buiten de muren van het museum te brengen, hopen Samsung en het Van Gogh Museum ook nieuwe doelgroepen aan te spreken. Van toevallige voorbijgangers tot jonge stadsbewoners die het museum nog niet eerder bezochten.

Kai Peters, marketingmanager Mobile bij Samsung Nederland, licht toe: “Met de Galaxy S25+ combineren we high-end technologie met cultuur. We willen mensen laten ervaren hoe kunst tot leven kan komen – niet alleen ín het museum, maar overal.“