Samsung Galaxy S25 aangekondigd met AI voor elke dag

Galaxy AI

Dan, zoals beloofd, de AI-opties. Er waren vorig jaar met Galaxy AI’s introductie al veel opties toegevoegd, maar nu komen daar meer dingen bij. Zo kun je de toestellen nu hardop vragen stellen op een natuurlijke manier, en dankzij iets dat Cross App Action heet is het mogelijk om je telefoon bijvoorbeeld te laten opzoeken wanneer PSV nog speelt dit seizoen en dat ook in je agenda te zetten. Of: opzoeken waar je lekker vegan kan eten en je hond mag meenemen, en daarna het restaurantje ook doorsturen naar een persoon naar keuze.

Now Bar

Daarnaast is er een soort Dynamic Island van iPhone dat zijn opwachting maakt. Het heet Now Bar en vindt het op je lock screen. Je vindt hier onder andere de stand van je favoriete voetbalclub en bijvoorbeeld de voortgang van een stembericht dat je inspreekt. Dan is er ook nog Now Brief, wat een soort overzichtsbericht is waarin je aan het begin van de dag, maar ook aan het einde van de dag, inzichten krijgt. Denk aan je energiescore, de afspraken in je agenda, de foto’s die je hebt gemaakt met je telefoon en wat voor weer het wordt. Een beetje zoals een personal assistant die even de dag met je doorneemt.

Meer AI

Met Audio Eraser kun je geluiden zoals de wind of ademhaling uit video’s laten verwijderen en Samsung komt met zijn variant op Circle to Search, namelijk AI Select. Het idee is dat je hierbij een video van een golfer bekijkt, AI Select erbij pakt en die dan automatisch een gifje maakt van het juiste moment in de video. Het gaat dus niet zozeer om kennis vergaren (Circle to Search zou met het antwoord komen wie de golfer is), maar meer om entertainment. Je kunt ook veel meer met spraak: natuurlijkere gesprekken voeren bijvoorbeeld, maar ook dingen in je instellingen veranderen door tegen je telefoon te praten. Handig als je staat te koken en echt een groter lettertype nodig hebt om te weten wat je met die eierdooiers moet doen die in je hand liggen.

Beschikbaarheid

De smartphones worden allemaal 7 jaar ondersteund qua updates en zijn vanaf 7 februari beschikbaar voor de volgende adviesprijzen:

Galaxy 25

899 euro – 128 GB

959 euro – 256 GB

1.079 euro – 512 GB

Galaxy 25+

1.149 euro – 256 GB

1.269 euro – 512 GB

Galaxy 25 Ultra

1.449 euro – 256 GB

1.569 euro – 512 GB

1.809 euro – 1 TB