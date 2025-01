Samsung Galaxy S25 komt eraan: dit weten we tot nu toe

Galaxy S25 Ultra

Het paradepaardje van het stel is de Galaxy S25 Ultra. Deze komt met een 6,9 inch scherm dat op 120 Hertz ververst en biedt daarnaast een accu van 5.000 mAh die op 45 Watt kan laden. De camera is een flinke upgrade ten opzichte van de S25+: de hoofdcamera is 200 megapixel en het toestel heeft daarnaast een 12 megapixel ultragroothoekcamera, een 50 megapixel telelens en nog eens een 10 megapixel telelens. Een aanzienlijk verschil dus. Verder is deze telefoon verkrijgbaar in drie varianten qua opslag: 256 GB, 512 GB en 1 TB.

Deze informatie is gebaseerd op geruchten, dus het is nog afwachten wat er waar is. In ieder geval weten we ook al iets over hoe de toestellen eruit gaan zien en dat is geen groot verschil met vorig jaar. Alleen de S25 Ultra pakt het anders aan door zijn rondere hoeken. Op 22 januari weten we precies wat er allemaal nieuw is, als Samsung er dan tenminste voor kiest om inderdaad zijn nieuwe smartphones aan te kondigen.