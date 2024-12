Samsung Galaxy S24: alleskunner dankzij Bixby en AI

Helemaal boven in de boom maakt het niet veel meer uit welke smartphone je gaat kiezen. De verschillen tussen de flagship modellen ontlopen elkaar nauwelijks. De keuze die je maakt heeft te vooral te maken met merkvoorkeur en je platform, het is Android of iOS, de kwaliteit van de camera en de aanschafprijs. Daarbinnen kies je en life goes on. Je maakt foto’s, zapt de socials en daarnaast is het vooral Whatsapp. Het is misschien te kort door de bocht, maar hier komt het wel op neer. In dat rijtje zou je vandaag echter nog wel een andere keuze kunnen maken. De beschikbaarheid van AI, want wie daar een beetje in thuis is gaat al heel snel merken wat voor extra mogelijkheden dat te bieden heeft. En dan kom je al heel snel bij Samsung uit.

Samsung AI versus Apple Intelligence (Apple AI)

Als je kijkt naar de AI-functionaliteit op de Samsung Galaxy S24 en de iPhone 16 Pro, draait het uiteindelijk om wat je als gebruiker het meest waardeert in je dagelijks leven: wat direct nut heeft. De Samsung Galaxy S24 lijkt meer gericht op praktische tools die je direct kunt gebruiken, zoals objecten verwijderen uit foto’s of offline AI-functies. Dit is meer dan prettig als je onderweg bent en niet afhankelijk wilt zijn van een internetverbinding. Bovendien zijn functies zoals live vertalen in gesprekken erg handig als je veel reist of internationaal communiceert.

De iPhone 16 Pro, aan de andere kant, legt de focus op het verfijnen (Apple-waardig) van de algehele gebruikerservaring. Met een verbeterde Siri en diep geïntegreerde AI-functies in apps, moet het gaan voelen alsof het toestel jou steeds beter begrijpt. De kracht van Apple zit vooral in de naadloze integratie: alles werkt samen en moet intuïtief aan gaan voelen, waardoor het minder om losse functies gaat en meer om hoe alles als geheel samenkomt. Naarmate je de iPhone meer gebruikt komt er een punt dat je denkt, dat is handig. Het is nog wel toekomstmuziek, want in Nederland en de rest van de EU wordt de officiële lancering van Apple Intelligence verwacht in april 2025.

Samsung AI in dagelijks gebruik

Samsung loopt wat dat betreft voor, zeker als je kijkt wat Samsung AI nu al te bieden heeft:

• Algemeen: Galaxy AI is een verzameling AI-gestuurde functies die zijn ontworpen om het dagelijks gebruik te vereenvoudigen.

• Fotobewerking: Met Galaxy AI kun je ongewenste objecten in foto’s verplaatsen of verwijderen, vergelijkbaar met de ‘Magic Eraser’ op Google Pixel-toestellen.

• Live Vertaling: De S24 biedt live vertaalfuncties voor telefoongesprekken, wat handig is voor internationale communicatie.

• Offline Functionaliteit: Veel AI-functies werken offline en vereisen geen internetverbinding, hoewel je wel weer voor sommige een Samsung-account nodig hebt.

Voorbeelden zijn: Live Translate dat gesprekken in realtime kan vertalen zonder dat er een internetverbinding nodig is en Transcript Assist, een spraakopname-app waarmee je opnames kunt transcriberen (omzetten van gesproken taal in geschreven tekst) zonder online te gaan. Maar met deze functies ben je er nog niet, want om echt met AI aan de slag te gaan zou ik toch iedereen adviseren om ook ChatGPT-4o te installeren. De kracht van ChatGPT zit in de combinatie van creativiteit, contextbewustzijn en probleemoplossing, wat de mogelijkheden van je S24 verder uitbreidt. Het biedt absoluut een krachtige aanvulling en is zeker geen vervanging. Als je regelmatig content maakt, veel reist of complexe vragen hebt, haal je er waarschijnlijk veel waarde uit. Kortom: als je de investering ziet als een tool om productiever of creatiever te zijn, dan voegt deze extra laag heel veel toe aan je ervaring op de S24.

Samsung AI: over Bixby en gemak

Bixby is echt superhandig in combinatie met de AI-functionaliteiten van Samsung en ChatGPT, vooral als je slim wilt multitasken of efficiënter wilt werken. Bixby is ontworpen om diep te integreren met Samsungs eigen AI-tools, zoals fotobewerking of live vertalingen.

Dat wordt allemaal pas duidelijk als je Samsung AI gebruikt voor fotobewerking of workflows, Het betekent dat Bixby handelingen of processen voor je kan uitvoeren zonder dat je zelf door instellingen of apps hoeft te bladeren. Met een stemcommando voert Bixby de taak voor je uit in combinatie met Samsungs AI-functionaliteiten. Dit maakt het proces sneller en efficiënter in plaats van de galerij-app te openen, een foto te kiezen en handmatig de AI-functies te activeren (zoals een achtergrond verwijderen), kun je simpelweg zeggen: “Bixby, verwijder de achtergrond van mijn laatste foto”. De Samsung’s AI-tools doen dit dus automatisch zonder dat je zelf stappen hoeft te volgen.

En over gemak gesproken, bijvoorbeeld met een specifieke workflow, zoals foto’s automatisch opslaan in een aparte map of aantekeningen synchroniseren met een app, kun je dit met een stemopdracht starten: “Bixby, verplaats mijn foto’s van Parijs naar de map Frankrijk”.

Bixby zorgt ervoor dat de Samsung AI-functies direct toegankelijk zijn, waardoor je tijd heel veel tijd bespaart. Het voorkomt dat je zelf weer door apps en menu’s moet navigeren (waar zat die functie ook al weer). Ongeacht waar je ook bent. Het maakt je S24 slimmer en veel meer intuïtiever.

[Fotocredits – © aimanasrn – Adobe Stock]