Samsung Galaxy S24 Ultra review: AI is een heel gave bijzaak

Samsung Galaxy S24 Ultra is de ultieme telefoon van Samsung. Dat is tenminste wel wat het als vlaggenschip zou moeten zijn. Is Samsung erin geslaagd om inderdaad met een toestel te komen dat zowel iets nieuws brengt als van alle moderne gemakken voorzien is?



Samsung Galaxy S24 Ultra Samsung introduceerde met zijn S24-lijn een gewone S24, een S24+ en een Ultra. De Samsung S24 specs zijn al goed, maar de Ultra is daarbij het meest premium toestel en dat is ook wel af te lezen aan het fikse prijskaartje: 1449 euro. Kan Samsung dit rechtvaardigen? Waar de andere twee S24’s juist goedkoper zijn geworden dan hun voorgangers, is de Ultra 50 euro duurder. Dat komt vooral door één ding, namelijk zijn behuizing. Die is nu van titanium gemaakt en dat is een lichter, sterker en duurder materiaal. In de praktijk merk je daar weinig verschil van in je dagelijkse gebruik, maar waarschijnlijk scheelt het wel veel als je kijkt naar vallen of krassen. Toch is dat niet het grootste ding dat Samsung introduceert: dat is namelijk Galaxy AI. Galaxy AI betekent dat het toestel hier en daar met AI-sterretjes op de proppen komt om te laten zien dat kunstmatige intelligentie je daar kan helpen. Dat zie je bijvoorbeeld als je een berichtje typt, waarbij de AI dan ofwel kan vertalen, ofwel kan laten zien dat er een andere toon mogelijk is om je bericht te typen. Het is een leuke optie, omdat je er bijvoorbeeld ook snel een social media-bericht van kan maken met emoji en al. Ook is er AI die helpt om een telefoongesprek dat je hebt direct live te vertalen, waarbij je realtime in je eigen taal kunt horen wat iemand uit een ander land te vertellen heeft in zijn eigen taal. Dit is er echter op dit moment niet direct in het Nederlands, dat volgt later.



Galaxy AI AI komt echter nog beter tot uiting bij de foto’s die je maakt (die het 6,8 inch scherm ook nog eens fantastisch weergeeft). Samsung Galaxy S24 Ultra maakt fenomenale foto’s, maar mocht je bijvoorbeeld een scheve horizon hebben gemaakt, dan kun je hem rechtzetten waarbij de AI zorgt dat de hoeken die je in de rechthoekige foto dan ‘mist’ worden opgevuld. Bijvoorbeeld met meer grasveld, of meer weg, net wat er op de rest van de foto te zien is. Dat doet hij erg indrukwekkend: je ziet er eigenlijk nooit iets geks in, tenzij je een heel drukke foto vol met mensen zou gebruiken, want volledige mensen maakt hij uiteraard niet. AI kan nog veel meer doen met foto’s. Zit je in het vliegtuig en wil je in de nacht een foto maken van het uitzicht, dan heb je waarschijnlijk veel reflecties. De AI wist die er gewoon uit, waardoor je de foto weer kunt laten focussen op dat wat je ook echt wilde vastleggen: dat uitzicht. Heb je een zwart-wit-foto gemaakt, dan kan Samsung Galaxy S24 zorgen dat de foto weer wordt ingekleurd en hij weer dat verdacht natuurgetrouw te doen. Ook is het mogelijk om objecten uit een foto te verwijderen, mocht je bijvoorbeeld op je bureau een plantje willen laten verdwijnen. Of misschien een ex uit een foto. Het werkt allemaal feilloos en snel, waardoor je met deze telefoon echt een heel nieuwe ervaring hebt. Alleen zit het soms een beetje verstopt, die AI, waardoor je het misschien vergeet te gebruiken.



Fotografiekunsten We hebben de kop niet voor niets AI is een bijzaak genoemd: dat bedoelen we zeker niet ten nadele van de kunstmatige intelligentie, maar wel is het vooral een leuke extra die dus soms wat verstopt is. Samsung doet er verstandig aan om niet overal maar met AI te leuren: niet iedereen vertrouwt AI of voelt zich er al even comfortabel bij om het te gebruiken. Het is echter om een andere reden een bijzaak: het toestel zelf is ook echt heel erg goed. Of je nu foto’s wil inzoomen in het donker en toch de kwaliteit wil behouden, zoals je in de onderstaande voorbeelden ziet, of enorm diep wil inzoomen: de Samsung Galaxy S24 Ultra draait er zijn hand niet voor om. De camera’s zijn niet echt heel anders dan die van de voorganger: een van 200 megapixel, een van 50 megapixel (periscoop), een van 10 megapixel (telelens) en een groothoeklens van 12 megapixel. Het grootste verschil is dat er niet meer 10x wordt gezoomd maar 5x, maar daar merk je in de praktijk helemaal niets van. Waar het toestel ook geen enkele moeite mee heeft is veel dingen tegelijk moeten doen of games draaien die wat meer vergen dan het gemiddelde bericht op Nu.nl. De speciaal voor Samsung aangepaste Snapdragon 8 Gen 3-chip doet zijn werk goed en dat maakt het voelen als een hypermoderne telefoon die er voor je is. Ook ziet S24 Ultra specifiek er wat moderner uit: hij heeft met zijn wat scherpere hoeken en plattere randen, en zeer platte scherm, een heel ander design dan S23 Ultra, die wat boller was. Hierdoor kun je de bijgeleverde S Pen (stylus) wat beter gebruiken. Die zit overigens in het toestel, in een speciale tunnel die is uitgespaard waarin je hem makkelijk kunt vastklikken.



Lange ondersteuning S24 Ultra is een mooi toestel om te zien en ook in zijn kunnen staat hij zijn mannetje. En dat blijft het ook wel even: Samsung kondigde voor dit toestel een updatebeleid aan waarbij het toestel 7 jaar lang wordt voorzien van besturingssysteem- en beveiligingsupdates. Dat betekent dat je, als je hem heel houdt, tot 2031 kunt gebruiken. Hiermee gaat Samsung mee in een trend die werd gestart door het Nederlandse Fairphone, dat zelfs hoopt zijn telefoon 10 jaar te ondersteunen. Ook Google ondersteunt zijn Pixel 7 jaar. Een moderne telefoon dus, die misschien over 6/7 jaar wat minder modern aanvoelt, maar wel gewoon nog werkt. Misschien gebruik je hem zelf dan niet meer, maar heb je hem bij een oma of een Marktplaats-gebruiker nog een mooi tweede leven kunnen geven dat dankzij die updates ook volop ‘geleefd’ kan worden. Als we een minpunt moeten noemen aan dit toestel, dan moeten we toch wat vraagtekens zetten bij de accu. De accuduur is met de 5000 mAh-accu wel in orde, maar dit toestel laadt erg traag op. Op 45 Watt opladen betekent bij dit toestel dat hij wat meer tijd nodig heeft om zijn energie aan te vullen en dat hebben bijna alle grote merken toch een stuk beter onder controle. Misschien kiest Samsung hiervoor om slijtage tegen te gaan, maar het is al met al erg onpraktisch en voelt wat ouderwets. Zeker omdat ook deze batterij op een gegeven moment zal slijten en minder goed wordt, zal dat opladen alleen maar toenemen.

Conclusie Samsung Galaxy S24 Ultra Dat is wel een van de weinige minpunten aan dit toestel: het is een krachtige smartphone die al meteen volledig nieuw voelt, bijzondere dingen kan (en dat toch wel mede door AI) en verder snel en slim aanvoelt. Een musthave, al zouden we hem afraden aan mensen die vorig jaar nog een S23 Ultra kochten: dat toestel kan nog heel lang mee en krijgt bovendien heel binnenkort ook de update met diverse Galaxy AI-snufjes die we hierboven hebben beschreven. Fijn dat Samsung die tech niet exclusief houdt dus. Al zou het wel een betaald abonnement overwegen voor die kunstmatige intelligentie, maar dat zal naar verwachting pas eind 2025 spelen. Tot die tijd heb je een optimaal toestel waar je nog lang mee vooruit kunt en kun je volop spelen met AI en fotografie.