​5 dingen die we al weten over Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung kondigt binnenkort zijn nieuwe telefoon aan: Samsung Galaxy S24. Het is geen vouwbaar toestel, maar een nieuw, gewoon toestel dat als vlaggenschip geldt voor het Koreaanse techmerk. Dit is wat we allemaal al weten over de gloednieuwe Samsung. Of althans: denken te weten, want niet alles is officieel door Samsung bevestigd.

1. Een titanium behuizing

In navolging van de nieuwe iPhone die een behuizing van het materiaal titanium heeft, krijgt ook het meest luxe toestel van de S24-range een titanium jasje. Titanium is ontzettend licht materiaal, maar ook sterk. Bovendien betekent het niet dat er niet verschillende kleuren verschijnen. S24 Ultra zou uitkomen in Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Violet en Titanium Yellow. Er is zelfs al beeld van (via WindowsReport).