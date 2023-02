​Samsung onthult de Samsung Galaxy S23 Ultra met 200 MP-camera

Nightography

Samsung zet vooral hoog in op fotografie. Samsungs Ultra-variant heeft die 200 megapixel-camera waarmee je zulke scherpe foto’s kunt maken dat ze niet zouden misstaan in een bushalte-abri. Dat is mede te danken aan de ISOCELL HP2-sensor, want die is 1/1,3 inch. De foto’s van de camera zijn 12,5 MP, maar wil je liever 50 MP, dat kan dat ook. Wil je echt abri-foto’s maken, dan is die 200 MP dus ook een optie, al moet je er dan wel rekening mee houden dat je dan vrij grote bestandsgroottes hebt.

Daarnaast spreekt het over ‘nightography’. Het idee is dat je daarmee foto’s kunt maken op plekken waar minder licht is. Als het wat schemerig is, worden de pixels met elkaar gecombineerd om een betere fotokwaliteit te bewerkstelligen. Voor betere selfies wordt er een super HDR-selfiecamera aan het toestel toegevoegd die van 30fps naar 60fps gaat, zodat je ook in selfiestand betere video’s kunt schieten.