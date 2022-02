Samsung Galaxy S22 serie gepresenteerd

Samsung heeft vandaag haar nieuwste vlaggenschip smartphone serie aan de wereld getoond. Tijdens het eerste Galaxy Unpacked event van dit kalenderjaar werden de Galaxy S22, Galaxy S22+ en de Galaxy S22 Ultra onthuld. Vooral die laatste valt in meerdere opzichten op want door de toevoeging van een ingebouwde S-Pen lijkt het einde van de Galaxy Note serie, die vorig jaar al niet meer vernieuwd werd, nu definitief. Daarnaast luidt de S22 Ultra ook de terugkeer van het Edge display in. Bij de Galaxy S22 serie legt Samsung de focus met name op de kwaliteit en mogelijkheden van de triple camera, het vernieuwde, 120Hz display en de snellere Exynos 2200 processor waarmee, zo stelt Samsung, gamers altijd en overal op volle kracht kunnen gamen. Dankzij de S-Pen ligt de focus voor Galaxy S22 Ultra daarnaast ook op zakelijke toepassingen zoals het maken van (handgeschreven) notities die desgewenst ook omgezet kunnen worden in Word of Excel bestanden of zelfs een Powerpoint presentatie. Compacter design voor Galaxy S22 en Galaxy S22+ De Galaxy S22 en S22+ zijn de directe opvolgers, en upgrades, van de S21-serie. Kijkend naar het uiterlijk, dan zijn de S22 en S22+ ietwat compacter dan hun voorgangers. Ze hebben respectievelijk een 6.1 en een 6.6 inch 120Hz Dynamic AMOLED scherm, 0.1 inch kleiner dan de S21 en S21+. Daarmee zijn de nieuwe Galaxy’s in omvang ook een fractie kleiner. In de lengte scheelt het voor de S22 iets meer dan 4 millimeter, in de breedte minder dan 1 millimeter. De dikte, camerabobbel niet meegerekend, is met 0,3 millimeter afgenomen. De Galaxy S22+ is precies 4 millimeter korter, 0,8mm smaller en 0,2mm dunner.

Andere camera setup Kijkend naar de technische specificaties van de Galaxy S22 en Galaxy S22+ dan valt op dat de verschillen met de voorgangers verder niet heel erg groot zijn. Sterker nog, als je aan ‘specificatiejournalistiek’ zou doen, dan lijken de cameraspecs van de nieuwe modellen, met een 50, een 12 en een 10 megapixel sensor iets minder uitgebreid dan die van de oude serie met een 64 en twee 12 megapixel sensoren. Echter, de Galaxy S22 serie heeft een andere multi-camera setup. Zowel de S22 als de S22+ hebben een primaire 50 megapixel dual-pixel autofocus camera met optische beeldstabilisatie en een f/1.8 diafragma. Daarmee zorgt deze primaire camera er volgens Samsung voor dat het toestel in het donker, en bij weinig licht, zowel goede, scherpe, foto’s als video’s produceert. De 12 megapiel camera is een ultra wide fixed focus model (f/2.2) en de 10 megapixel (f/2.4) autofocus telelens camera ondersteunt 3 x optische zoom en optische beeldstabilisatie. Het compacter design, door de iets kleinere beeldschermen, in combinatie met een nieuwe, energiezuinigere, Exynos processor, zorgt er ook voor dat de Galaxy S22 en Galaxy S22+ met ‘lichtere’ accu’s uit de voeten kunnen. De toestellen zijn uitgerust met respectievelijk een 3700 mAh en een 4500 mAh batterij. Voor beide modellen is dat 300 mAh minder dan hun voorgangers. De maximale laadcapaciteit van de Galaxy S22 en S22+ ligt wel hoger. Bedraad is dat 45 Watt. Draadloos opladen kan met maximaal 15 Watt. Zowel de S22 als de S22+ zijn beschikbaar met 8GB RAM en 128 of 256GB opslagcapaciteit. Beiden hebben geen microSD optie voor nog meer opslag. De prijskaartjes van de Galaxy S22 en S22+ De Galaxy S22 is verkrijgbaar in Phantom Black, Phantom White, Green en Pink Gold voor een advies verkoopprijs van € 849,- (128GB) en € 899,- (256GB). De Galaxy S22+ is er ook in Phantom Black, Phantom White, Green en Pink Gold en heeft een advies verkoopprijs van € 1049,- (128GB) en € 1.099,- (256GB).

Galaxy S22 Ultra moet Note doen vergeten Zoals gezegd is de Galaxy S22 Ultra een duidelijke definitieve vervanger voor de tot enkele jaren geleden zo populaire Note. Samsung gaf enkele weken voor de presentatie van de nieuwe toestellen al aan dat ze goed geluisterd hebben naar de fans van de Note, die zich meldden nadat vorig jaar geen nieuw model van die serie uitgebracht werd. Welnu, met de toevoeging van de S-Pen is een van de grootste wensen van Note fans al gehonoreerd. Maar dat is niet de enige meerwaarde die de Galaxy S22 Ultra heeft ten opzichte van zijn kleinere broertjes. Hij is onder andere voorzien van een 6.8 inch 120 Hz QHD+ Edge Dynamic AMOLED display met een resolutie van 3088 x 1440 pixels. Daarmee heeft het toestel een ietwat afwijkende beeldverhouding van 21,4 : 10, maar dat heeft natuurlijk alles te maken met het doorlopende Edge display. Net als de Galaxy S21 Ultra van vorig jaar is de S22 Ultra ook uitgerust met vier camera’s. Aan de achterzijde prijken een 108 mepapixel f/1.8 sensor met autofocus en optische beeldstabilisatie, een 12 megapixel ultra wide (f.2.2) dual pixe sensor met autofocus en twee 10 megapixel telelens sensoren; een met 3 x optische zoom en een met 10 x optische zoom. De selfie camera aan de voorzijde heeft 40 megapixels. De Galaxy S22 Ultra is, net als zijn twee broertjes, per direct al te bestellen. Je kunt kiezen voor verschillende kleuren, rood, wit, zwart of groen, en uitvoeringen met 8 of 12 GB RAM en 128, 256 of 512GB opslag. Prijskaartjes Galaxy S22 Ultra De Galaxy S22 Ultra is vanaf 25 februari beschikbaar. Het toestel verschijnt in de kleuren Burgundy, Phantom Black, Phantom White en Green voor een verkoopadviesprijs van respectievelijk € 1.249,- (128GB), € 1.349,- (256GB met 12GB RAM), € 1.449,- (512GB met 12GB RAM) en € 1649 (1TB met 12GB) RAM. Die laatste uitvoering is alleen beschikbaar in de e-store.