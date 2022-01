Galaxy Unpacked: S22 en het definitieve einde voor de Note?

Dat Samsung in februari een Galaxy Unpacked event organiseert is bijna net zo vanzelfsprekend als het feit dat februari de kortste maand van het jaar is. Vandaag heeft de Koreaanse fabrikant de eerste teaser voor dat event online gezet. Nee, daarop is nog niets te zien van de Galaxy S22, die waarschijnlijk op dat event het daglicht zal zien. Wat wel opvalt in het persbericht dat bij de teaser verspreid wordt, is de ode aan de Galaxy Note serie. Dat zou er op kunnen duiden dat die modelreeks wel eens aan het einde van zijn bestaan aangekomen kan zijn.

Nieuwe Galaxy S-serie, EOL voor Galaxy Note?

Op zich zou dat niet heel erg verrassend zijn. De Galaxy Note werd ooit, bijna 11 jaar geleden, geïntroduceerd als een grote versie van de Galaxy S. Het eerste model had een 5,3 inch scherm. Toen werd door velen – ja, ook door mij – dat een scherm met die afmetingen totaal overbodig was voor een smartphone. Inmiddels weten we wel beter. Tegenwoordig is een smartphone met een 5,7 inch scherm al heel normaal. Daarmee lijkt het rol van de Galaxy Note uitgespeeld. Bovendien heeft Samsung drie jaar geleden besloten zich voor de ‘plus-sized’ smartphones helemaal op de opvouwbare modellen te storten.

Wat we precies mogen verwachten van de Galaxy S22, dat blijft nog even speculeren. Maar het zal ongetwijfeld weer een prijzig vlaggenschip worden. Het is alleen te hopen dat het nieuwe model, in tegenstelling tot zijn voorganger, die exorbitante prijskaartjes wél waard is.