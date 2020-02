​Samsung Galaxy S20 aangekondigd, maakt gebruik van 5G

De volgende telefoons zijn aangekondigd in de Galaxy S20-serie: de Galaxy S20, Galaxy S20 + en Galaxy S20 Ultra. Het is voor het eerst dat een grote, commercieel beschikbare telefoon van het merk van 5G-ondersteuning wordt voorzien. Ook de camera’s zijn innovatief. In de Galaxy S20 Ultra vind je aan de achterkant een 108MP-camera. BIj Galaxy S20 en S20+ is dat 64MP. Met de Ultra is het volgens Samsung bovendien mogelijk om goede opnamen te maken bij weinig licht, onder andere door pixelfusietechnologie.

Er zijn ook nieuwe Samsung Galaxy Buds+ aangekondigd, die op één keer opladen wel 11 uur meekunnen. Deze komen naar Nederland in de kleuren zwart, wit en blauw en voor een prijs van 169 euro. De Samsung Galaxy S20 komt in Cosmic Grey, Cloud Blue en Cloud Pink. S20+ is er in Cosmic Grey, Cloud Blue en Cosmic Black en Ultra komt in Cosmic Grey en Cosmic Black. De prijzen zijn als volgt (verkoopadviesprijs):

Samsung Galaxy Z Flip

Nieuw aangekondigd is ook de vouwtelefoon Samsung Galaxy Z Flip, die in Nederland verschijnt op 21 maart in de kleuren blauw en zwart (de gouden variant wordt hier overgeslagen). Het gaat om spiegelende kleuren, waardoor je in de toch al make-updoos-achtig aanvoelende telefoon kunt kijken hoe je eruit ziet. De telefoon heeft een scherm van 6,7 inch en wanneer je hem in de speciale Flex Mode gebruikt, zijn beide schermen 4 inch. Op elk scherm kun je iets anders doen: denk aan bellen en YouTuben of Spotify’en en WhatsAppen.

Het toestel bevat een buigbaar AMOLED-scherm dat is voorzien van Ultra Thin Glass, wat het toestel in combinatie met het scharnier goed buigzaam moet houden. Er zit aan de achterkant een tweetal camera’s van 12MP en binnenin een camera van 10MP. Er zit 265 GB opslaggeheugen in, met 8 GB RAM. Je betaalt er wel voor: het toestel kost 1.500 euro. Daarbij geeft Samsung je één jaar lidmaatschap op Samsung Care+, mocht je problemen krijgen met het scherm.