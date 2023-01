Samsung komt met 200-megapixel beeldsensor voor premium toestellen

Wie zich wil onderscheiden in de wereld van smartphones heeft niet zo heel veel opties meer. Op dit moment is de final frontier nog steeds de camera. Hier blijft nog steeds veel te winnen. Bedoeld voor fotografie en bestemd voor content-creators. De fotograaf bestaat eigenlijk niet meer.



Samsung is naast Apple de grootste producent van smartphones en beseft als geen ander dat de lat echt omhoog moet. De belangrijkste reden is dat de verschillen tussen bestaande en toekomstige modellen te klein is geworden om de consument te overtuigen dat je toestel upgraden echt een stap vooruit is. Veel gebruikers slaan tegenwoordig een nieuwe versie van hun toestel over. Daarbij spelen ook de kosten een rol.



Innovatie zit vaak onzichtbaar verstopt in je favoriete device waarvan veel onontdekt blijft door de gebruiker. Vandaag de dag heeft het nieuws van toestel fabrikanten steeds vaker te maken met upgrades van de camera. Samsung legt de lat weer een stukje hoger en introduceert een 200-megapixel beeldsensor, de Isocell HP2 met een verbeterde pixel technologie. Die moet voor nog scherpere beelden in de premium smartphones van de toekomst gaan zorgen. Meer dan waarschijnlijk als eerste in de Galaxy S23 Ultra.