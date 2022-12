Kijken we hier naar de Galaxy S23 ‘familie’?

Het is weer bijna tijd voor een nieuwe generatie van de Samsung Galaxy S. De Koreaanse smartphone fabrikant kiest daarvoor de laatste jaren steevast een moment in februari. Uiteraard draaien de geruchtenmolens ruim daarvoor al de nodige overuren. Er wordt volop gespeculeerd over de looks en specs van de volgende Samsung vlaggenschepen. Welnu, als we de afbeeldingen die deze kerstdagen online verschenen, mogen geloven, dan kijken we hieronder naar twee uitvoeringen van de Galaxy S23, de opvolger van de Galaxy S22. De afbeeldingen tonen volgens de bron, 91Mobiles. de Galaxy S23+ en de Galaxy S23 Ultra. Hoewel die er behoorlijk echt uitzien, is de spreekwoordelijke slag om de arm ook nu weer van toepassing.

Zoek de drie verschillen

Heel erg spannend, vergeleken bij de huidige Galaxy S22, kun je de nieuwe looks van de opvolgers niet noemen. Als je ze naast hun voorgangers legt, dan heb je, behalve de kleur, een hele uitdaging om drie verschillen te zoeken (in de afbeelding boven dit artikel zie je de Galaxy S22).

Uiteraard wordt er ook gespeculeerd over de specificaties van de nieuwe Galaxy S serie. Zo zou de Ultra uitvoering een 200 megapixel camera krijgen die ook 10 x optische zoom en betere 8K videokwaliteit ondersteunt. Voor de aandrijving zou Samsung gekozen hebben voor de nieuwste Qualcomm Snapdragon processor, de 8 Gen 2.