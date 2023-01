Wereldwijde verkoop van smartphones in 2022 op dieptepunt

De marktanalisten van Canalys hebben becijferd dat wij met z’n allen in 2022 weer minder mobiele telefoons en smartphones gekocht hebben. Nu zat de smartphone markt al een paar jaar een beetje in het slop, maar vorig jaar werd die ontwikkeling nog duidelijker zichtbaar. Het aantal smartphones dat wereldwijd over de toonbanken ging was in bijna 10 jaar niet zo laag.

Minder smartphones verkocht, maar nog altijd bijna 1,2 miljard

Nu hoeven we niet meteen in paniek te raken of medelijden te hebben. Smartphones gaan nu, vergeleken met 10 jaar geleden, ook langer mee. Daarnaast was 2022 economisch voor grote delen van de wereld niet bepaald het beste jaar. Hoe dan ook, vergeleken met 2021 daalde de verkoop van smartphones met zo’n 11 procent naar iets minder dan 1,2 miljard. De laatste keer dat er zo ‘weinig’ nieuwe mobiele telefoons verkocht werden was in 2013. Voor wie het niet meer weet, dat was op het hoogtepunt van de nasleep van de grote financiële crisis.

De smartphone markt is al jaren feitelijk een ‘two-horse-race’. Apple en Samsung hebben samen bijna de helft van de markt in handen. De rest, allemaal Chinese merken, volgen op gepaste afstand. Dat was ook aan het eind van 2022 niet anders. Traditioneel doet Apple het in het vierde kwartaal van een jaar altijd bijzonder goed. Dat heeft alles te maken met de nieuwe iPhones die elk jaar vlak voor die periode in de winkels liggen.

In Q4 was een op de vier verkochte nieuwe smartphones, 25 procent dus, een iPhone. Samsung volgde met 20 procent. De nummers drie t/m vijf ontliepen elkaar nauwelijks: Xiaomi (11%), Oppo (10%) en Vivo (8%).