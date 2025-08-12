Je iPhone krijgt er 6 nieuwe beltonen bij in iOS 26

Apple maakt zich klaar voor de aankondiging van de nieuwe iPhones in september en die gaan gepaard met een update van het besturingssysteem iOS. De upgrade naar iOS 26 (Apple wijzigt de naamgeving) blijkt met diverse vernieuwingen te komen. In een nieuwe testversie van de software is opgevallen dat er diverse nieuwe beltonen naar de telefoon komen.

Nieuw in iOS 26

In de zesde ontwikkelaarsbeta van iOS 26 zitten zes nieuwe beltonen, al zijn die wel allemaal gebaseerd op Reflection. Vooral de Dreamer-ringtone blijkt nu al heel populair te zijn, dus dat is iets om naar uit te kijken. En misschien eens te overwegen om het geluid van je toestel wel aan te zetten.

Natuurlijk is er ook nieuws over Liquid Glass, de nieuwe designtaal van Apple vol met doorzichtig lijkende delen. Er is ditmaal geen rigoureuze verandering te melden, maar wel heeft Apple het iets verder aangepast om het beter leesbaar te maken. Verder zijn er vooralsnog geen heel grote veranderingen te melden aan Apple’s nieuwe versie van iOS, op eentje na dan, maar dat is voor veel mensen toch iets minder goed nieuws.