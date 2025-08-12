Je iPhone krijgt er 6 nieuwe beltonen bij in iOS 26

Apple maakt zich klaar voor de aankondiging van de nieuwe iPhones in september en die gaan gepaard met een update van het besturingssysteem iOS. De upgrade naar iOS 26 (Apple wijzigt de naamgeving) blijkt met diverse vernieuwingen te komen. In een nieuwe testversie van de software is opgevallen dat er diverse nieuwe beltonen naar de telefoon komen.
In de zesde ontwikkelaarsbeta van iOS 26 zitten zes nieuwe beltonen, al zijn die wel allemaal gebaseerd op Reflection. Vooral de Dreamer-ringtone blijkt nu al heel populair te zijn, dus dat is iets om naar uit te kijken. En misschien eens te overwegen om het geluid van je toestel wel aan te zetten.
Natuurlijk is er ook nieuws over Liquid Glass, de nieuwe designtaal van Apple vol met doorzichtig lijkende delen. Er is ditmaal geen rigoureuze verandering te melden, maar wel heeft Apple het iets verder aangepast om het beter leesbaar te maken. Verder zijn er vooralsnog geen heel grote veranderingen te melden aan Apple’s nieuwe versie van iOS, op eentje na dan, maar dat is voor veel mensen toch iets minder goed nieuws.
Tot slot is er ook nieuws te melden over een grote verandering die naar de camera-app komt. Apple was van plan om het wisselen tussen de verschillende cameramodi aan te passen en dat is voor veel mensen irritant, want een swipebeweging die ze altijd maken, heeft ineens een heel andere uitkomst. Toen had Apple ervoor gekozen om een nieuwe optie in de instellingen te zetten, namelijk die om terug te gaan naar de oude variant om de cameramodi aan te sturen. Eind goed al goed, zou je denken, maar Apple blijkt de instellingen-optie om naar de oude variant te gaan uit te hebben geschakeld.
Je moet dus toch jezelf iets nieuws aanwennen als je veel fotografeert met je iPhone. Het Apple Event voor september is nog niet aangekondigd, maar we verwachten het op dinsdag 9 september om 19:00 uur Nederlandse tijd.