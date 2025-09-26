Xiaomi 15T Series onthuld: Leica-camera’s en HyperOS 3

Xiaomi onthulde eerder deze week in München de nieuwe Xiaomi 15T Series, bestaande uit de Xiaomi 15T en Xiaomi 15T Pro. Met deze lancering zet Xiaomi een gedurfde stap in de evolutie van de T Series: van krachtige fotografie en baanbrekende technologie voor trendsetters tot een nog geavanceerder niveau van mobiele technologie, verbeterde beeldkwaliteit en verfijnd design.

Samenwerking met Leica

Fotografie blijft een speerpunt bij Xiaomi. De 15T Series krijgt een triple camerasysteem dat in samenwerking met Leica is ontwikkeld. Op de Xiaomi 15T vinden we een hoofdcamera, ultragroothoek en telelens. De Pro-variant beschikt daarnaast over een nieuwe Leica 5x Pro-telelens. Daarmee kunnen gebruikers tot 5x optisch inzoomen, 10x op optisch niveau en tot 20x via Ultra Zoom.

De hoofdcamera telt 50 megapixels en is uitgerust met een Leica Summilux-lens. In de Pro is deze gekoppeld aan de Light Fusion 900-sensor, met een dynamisch bereik van 13,5 EV. Dat moet zorgen voor scherpere beelden en betere prestaties bij weinig licht.

Voor portretten zijn er nieuwe bokeh-effecten en creatieve instellingen. Ook keert de Leica Street Photography-modus terug, waarmee foto’s direct vanuit het vergrendelscherm kunnen worden gemaakt.

Video op pro-niveau

Niet alleen foto’s, ook video krijgt veel aandacht. Beide modellen ondersteunen 4K HDR10+ video-opname met alle lenzen. De Pro kan daarnaast filmen in 4K 120fps en biedt 10-bit Log-opnames met LUT-ondersteuning voor nabewerking.

Astral Communication

Een opvallende innovatie is Xiaomi Astral Communication. Daarmee is spraakcommunicatie mogelijk zonder mobiel netwerk of wifi. Het bereik ligt op 1,3 km voor de 15T en 1,9 km voor de 15T Pro. Handig voor wie in afgelegen gebieden reist of sport.

Verder zorgt de Super Antenna Array samen met AI Smart Antenna Switching voor stabielere verbindingen, of je nu streamt, gamet of navigeert.

HyperOS 3

De 15T Series is de eerste lijn met HyperOS 3, de nieuwste software van Xiaomi. Dit besturingssysteem belooft snellere prestaties, meer mogelijkheden voor multitasking en een vernieuwde interface. Met HyperAI worden apparaten binnen het Xiaomi-ecosysteem slimmer gekoppeld, waardoor content eenvoudiger kan worden gedeeld en gesynchroniseerd.

Groot scherm en krachtige hardware

Beide smartphones beschikken over een 6,83-inch display met een maximale helderheid van 3200 nits. De Pro heeft ultra dunne randen en ondersteunt een verversingssnelheid van 144Hz. De standaardversie biedt 120Hz.

Binnenin zit een 5500 mAh-batterij. De Xiaomi 15T Pro ondersteunt 90W bekabeld laden en 50W draadloos laden, de 15T kan met 67W bekabeld worden opgeladen. Xiaomi belooft dat de accu na 1600 laadcycli nog altijd 80% van zijn capaciteit behoudt.

Qua prestaties zet de fabrikant in op de MediaTek Dimensity 9400+ (Pro) en de Dimensity 8400-Ultra (15T). Een nieuw 3D IceLoop-koelsysteem moet ervoor zorgen dat de toestellen koel blijven, ook tijdens zware belasting.