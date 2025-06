Xiaomi SU7 Ultra breekt ronderecord op Nürburgring: 7:04.957 minuten

De Xiaomi SU7 Ultra, een elektrische sedan uit het hogere middensegment, heeft op de Nürburgring Nordschleife een indrukwekkende tijd neergezet: 7:04.957 minuten. Daarmee pakt het productiemodel het ronderecord binnen zijn klasse. Wat het bijzonder maakt? Dit was Xiaomi’s allereerste serieuze poging.

De auto was uitgerust met het optionele circuitpakket en bleef tijdens de volledige ronde opvallend stabiel – ook op de beruchte secties als Flugplatz en Karussell. De combinatie van brute kracht, slimme aandrijving en aerodynamisch design blijkt dus niet alleen op papier te kloppen.

Meer dan alleen pk’s

Onder de motorkap zit een configuratie van drie elektromotoren: twee V8’s en één V6-e-unit. Samen goed voor ruim 1.500 pk. De SU7 Ultra schiet van 0 naar 100 in minder dan twee seconden, en de topsnelheid ligt boven de 350 km/u. Niet gek voor een straatlegale EV.

Wat deze auto onderscheidt, is niet alleen dat brute vermogen. Xiaomi heeft z’n zinnen gezet op verfijning: slim energiebeheer, nauwkeurige koppelverdeling en een chassis dat tot in detail is afgestemd op high-speed situaties. De fabrikant benadrukt dat dezelfde technologie uit het prototype nu beschikbaar is voor consumenten. Wat je ziet op het circuit, kun je straks – tot op zekere hoogte – ook op de snelweg ervaren.

Nürburgring als speeltuin

Xiaomi EV is inmiddels premium partner van de Nürburgring geworden. Er is zelfs een bocht op het GP-circuit vernoemd naar het merk. Daarnaast doet Xiaomi mee aan de befaamde Industry Pool, waar merken hun prototypes testen onder extreme omstandigheden.

Waarom die focus op de ‘Ring’? Omdat het circuit niet alleen een reputatie heeft als “groene hel”, maar ook een graadmeter is voor echte prestaties. Temperatuur, hoogteverschillen, langdurige belasting – als een auto hier overleeft, kan hij alles aan. Xiaomi gebruikt het als laboratorium voor toekomstige innovaties.