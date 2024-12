Xiaomi van smartphones naar elektrische auto’s

De ambities van Xiaomi in Europa

Xiaomi ziet Europa, en specifiek Nederland, als een van hun belangrijke markten voor de toekomst. Hoewel de SU7 nog niet beschikbaar is buiten China, heeft Xiaomi nogal ambitieuze plannen om de Europese markt te betreden en het succes van merken zoals Tesla en Polestar te evenaren. Uitspreken lijkt eenvoudig maar het zegt tegelijkertijd wel iets over de plannen van het merk. Het bedrijf heeft al bewezen dat het zijn technologie en productieschaal effectief kan gebruiken om de concurrentie aan te gaan in de smartphonemarkt, en dezelfde strategie lijkt van toepassing op EV’s.

Chinese EV-merken in Nederland

Xiaomi is niet de eerste Chinese autofabrikant die Europa betreedt. Andere merken hebben al de stap gemaakt en zijn aan het verkennen hoe ze hier voet aan de grond krijgen. Een kort overzicht:

BYD (Build Your Dreams): Een van de grootste EV-fabrikanten ter wereld. BYD biedt in Nederland modellen zoals de Atto 3 en Han EV, die concurreren op prijs en technologie. Potentieel een snelgroeiend merk.

NIO: Bekend om zijn abonnementsmodellen en batterij-swap-stations. NIO heeft met modellen zoals de ET7 inmiddels succes gevonden bij consumenten die waarde hechten aan innovatie. De echte doorbraak moet nog wel komen.

MG (SAIC): MG biedt populaire en betaalbare modellen zoals de MG ZS EV, die al op de Nederlandse wegen te vinden zijn. Lijkt met hun pricing steeds meer kopers te overtuigen.

XPeng: Dit merk heeft indrukwekkende modellen zoals de P7 en G9 geïntroduceerd en richt zich op tech-savvy consumenten. Directe concurrent voor Tesla tegen een veel lagere prijs.

Jaecoo (Chery): De compacte Jaecoo J5 en grotere J7 zijn robuuste SUV’s die binnenkort in Nederland worden geïntroduceerd.

Zeekr (Geely): Een premiummerk dat zich richt op design, technologie en luxe. Met modellen zoals de Zeekr 001 en de aankomende 003 biedt kan merk zomaar een geduchte concurrent worden voor gevestigde premium EV-spelers in Europa.

Een bijzonder geval is Stellantis, dat met Leapmotor samenwerkt om Chinese EV’s naar Europa te brengen. Het merk biedt modellen zoals de Leapmotor T03, een betaalbare stadsauto die al populair lijkt te zijn in landen als Frankrijk en Italië. Veel zal afhangen van hun verkoopstrategie waarbij het merk moet gaan concurreren met de andere merken van het autoconcern waaronder Peugeot, Opel, Citroen, Fiat, DS Automobiles en Alfa Romeo.

Wat zijn de kansen voor Xiaomi

Met in ieder geval een bekende merknaam, technologische expertise en een scherp geprijsd model zoals de SU7 heeft Xiaomi wel een troefkaart om een mogelijk een rol van betekenis te kunnen spelen in de Europese EV-markt. Toch zal Xiaomi moeten concurreren met andere Chinese merken die al gevestigd zijn in Nederland. Het prille succes van BYD, NIO, en zelfs Stellantis’ Leapmotor laat zien dat er vraag is naar Chinese EV’s, mits deze goed worden gepositioneerd.

De vraag blijft of Xiaomi zijn succes als smartphonemerk kan vertalen naar de automotive wereld. De concurrentie is hevig, maar de EV-markt blijft groeien. Het lijkt echter slechts een kwestie van tijd voordat ook Xiaomi’s SU7 (of toekomstige modellen) in Nederlandse showrooms verschijnen. De opkomst van nieuwe Chinese merken in Nederland is veelzeggend. De consument lijkt te profiteren van meer keuze, moderne technologie en aantrekkelijkere prijzen. Het zal de adoptie van elektrische auto’s uit China alleen maar zal versnellen.