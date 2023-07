MG onthult de XPOWER versie van de MG4 Electric op Goodwood

Bijna een jaar geleden, aan het begin van de herfst in 2022, werd de MG4 Electric gepresenteerd. Dat was toen, en eigenlijk nog steeds, een van de weinige middenklasser EV’s waarvan het prijskaartje onder de 30 duizend euro lag. Datzelfde bedrag zal echter niet terug te vinden zijn op het prijskaartje van de nieuwste telg in de MG4 familie. Die wordt deze week op het Goodwood festival aan de wereld getoond. Het is de elektrische MG4 XPOWER. En ja, zoals de naam van deze uitvoering al doet vermoeden, is dit de sportieve variant van de betaalbare EV.

Een elektrische MG met powerrrrr

De MG4 XPOWER heeft een aandrijflijn met twee elektromotoren die samen een slordige 435 pk (320 kW) leveren. Goed om de bolide binnen 4 seconden, 3.8 om precies te zijn, van 0 naar 100 km/h te brengen. Om die tijd te kunnen halen heeft MG de auto voorzien van Launch Control.

Het vermogen van deze snelle MG4 Electric wordt dus over alle vier de wielen verdeeld, 150kW gaat naar de voorwielen en 170KW wordt via het Modular Scalable Platform naar de achterwielen gestuurd. De aangepaste aandrijflijn biedt niet alleen indrukwekkende prestaties in een rechte lijn, maar beschikt ook over geavanceerde upgrades om het vermogen effectief te verdelen en de betrokkenheid van de bestuurder in bochten te maximaliseren.

De MG4 Electric XPOWER is ook meteen de eerste MG met een nieuw Dynamic Cornering Control System met een elektronisch sperdifferentieel en Intelligent Motor Control. Het systeem maakt koppelvectoring tussen alle vier de wielen mogelijk voor een maximale tractie en beheersing onder diverse omstandigheden.

Zoals je van een performance bolide mag verwachten, zijn ook de ophanging en de remmen van de MG4 XPOWER aangepast aan het grote vermogen. Speciale, geventileerde grote (345mm) remschijven, met in fel oranje ‘XPOWER kleur’ gespoten remklauwen zorgen ervoor dat de auto bij 100 km/h binnen 34 meter stil staat.