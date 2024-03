Zo'n 1.000 Xpeng-eigenaren gaan een bètatest doen

Apple en Android brengen bètaversies uit van nieuwe OS-versies, zodat developers alvast aan de slag kunnen hun apps te testen in een nieuw OS, en gebruikers er ook bugs en andere niet helemaal goed werkende functies uit kunnen halen. Blizzard doet hetzelfde voor alle nieuwe games die gelanceerd worden. Eerst volgt er een bètaversie waarin spelers aan de slag gaan om te kijken wat er nieuw is, en of er dingen zijn die niet goed werken. Mocht er in een van deze gevallen foutjes of bugs gevonden worden, dan geeft men dat eenvoudig door, en is er verder niet zo veel aan de hand.

Xpeng bètatest

Maar nu zijn er ook zo'n 1.000 Europese bestuurders van Xpeng-voertuigen die gaan rondrijden in een bètatest, met software die potentieel gezien (het blijft een betatest) dus nog de nodige fouten kan bevatten.

Xpeng lanceert namelijk later deze maand een grote software-update voor zijn elektrische modellen P7 en G9. Een update die de rij-ervaring aanzienlijk moet gaan verbeteren. Om belangrijke feedback van huidige klanten te verzamelen gaat het merk dus een bètatest doen. Daarvoor hebben zich duizend Europese eigenaren aangemeld. Die ontvangen allemaal de testsoftware via een over-the-air update naar hun auto. Aan de hand van de ervaringen en aanbevelingen van deze klanten wordt de software verder verbeterd en komt de definitieve update (4.4.0) later deze maand beschikbaar voor alle Europese Xpeng-eigenaren.