Chinese automerken rukken op, maar heel hard gaat het nog niet

Je hoort het al maanden: de Chinese (elektrische) automerken zijn hard op weg de Nederlandse (en Europese) consument te veroveren. Bij mij, als ex-Mobile Cowboy, wekt dat een déjà vu op van een jaar of acht geleden. Toen werden dezelfde voorspellende (of onheilspellende zo je wilt) verhalen in grote getalen over smartphones gepubliceerd. Dat is uiteindelijk – vooral met ‘dank’ aan een Westerse anti-spionage (en angstcampagne) – niet uitgekomen. De vraag is nu of de oprukkende Chinese auto-industrie, en dan dus vooral de EV-merken en -fabrikanten, de voorspellingen wel waar kunnen maken.

Aantal Chinese EV’s op Nederlandse wegen nog beperkt

In Nederland valt het tot op dit moment nog wel mee. Natuurlijk, een nieuwe auto kopen doe je een stuk minder snel dan een nieuwe smartphone. Die laatste hebben een gemiddelde levensduur van net iets meer dan twee jaar. Een auto gaat veel langer mee, ook als je voor een (private) lease kiest. Het is dus onzin om te denken dat automerken als BYD, Nio, Xpeng en MG, die amper twee jaar op de Nederlandse en Europese markt actief zijn, binnen enkele jaren gerenommeerde merken als Volkswagen, Ford, Opel, BMW, maar ook Hyundai en Kia – die het de laatste vier jaar extreem goed doen – zomaar achter zich laten.

Tijd om dus, net als begin dit jaar, weer eens even te kijken hoe de zaken er voor de Chinese EV-merken voor staat. Zoals al eerder gemeld dit jaar, gaat het in 2023 een stuk beter met de verkoop van nieuwe auto’s dan de jaren daarvoor. Dit jaar koerst de Nederlandse automarkt af op een stijging van 25 tot 30 procent voor wat betreft de verkoop van nieuwe auto’s.

Een op de 25 nieuw verkochte auto’s is een ‘Chinees’

Van die aantrekkende markt profiteren vrijwel alle automerken; ook de nieuwkomers uit China. Toch is het succes van deze merken nog relatief beperkt. Kijkend naar het verkoopmarktaandeel van dit jaar, dan zijn de gezamenlijke Chinese automerken goed voor net geen 4 procent van de totale autoverkopen. In harde cijfers: van de bijna 287.000 auto’s die dit jaar (t/m september) verkocht zijn, waren er een dikke 11.000 van een van de Chinese merken: Aiways, BYD, Geely (Lynk), Honqui, Lotus, MG, Nio en XPeng. Van eventuele andere Chinese merken worden de verkoopcijfers nog niet gespecificeerd. Wat ook het vermelden waard is, is het feit dat BYD, Geely (Lynk) en MG samen goed zijn voor meer dan 96 procent van alle verkochte Chinese auto's in Nederland.

Een verkoop marktaandeel van 4 procent is natuurlijk niet slecht voor relatief nieuwe merken - de door Chinese eigenaren overgenomen Europese automerken zoals MG en Lotus even buiten beschouwing gelaten. Ter vergelijk, vorig jaar lag het verkoop marktaandeel van deze merken na de eerste drie kwartalen om net iets meer dan 2 procent. Daar waar de autoverkopen overall dus met 25 tot 30 procent stijgen, weten de Chinese merken een verdubbeling te realiseren.