Aanschafsubsidie voor EV’s ligt te wachten

De afgelopen twee jaar was het een kwestie van een paar weken (2021) of maanden (2022) voordat de beschikbare aanschafsubsidie (SEPP) voor nieuwe en gebruikte elektrische auto’s al volledig opgesoupeerd was. Dit jaar is dat een ander verhaal. We zijn inmiddels ver over de helft van 2023 en van de beschikbare 67 miljoen zat op 11 september nog ruim 35 miljoen in kas.

Belangstelling voor EV’s daalt?

Nu wordt her en der al maanden geroepen dat de belangstelling voor (nieuwe) elektrische auto’s afneemt. De nog voor ruim de helft gevulde pot met aanschafsubsidie lijkt dat te bevestigen. De hoogte van de aanschafsubsidie is de afgelopen twee jaar in stappen wel verlaagd van 4000 naar 2950 euro. Dan raakt de pot minder snel leeg natuurlijk, maar dat verklaart nog niet dat vele maanden later dan vorige jaren, nog meer dan de helft van het budget ligt te wachten.

Nederland liep op het gebied van de elektrificatie van haar wagenpark de afgelopen jaren voorop – achter de Scandinavische landen – maar dat lijkt dus voorbij. De vraag is dan waarom? Heeft iedereen die een elektrische auto wilde, of kon, kopen of leasen, er nu een? Wil de rest van Nederland (nog) niet elektrisch rijden? Wie het antwoord weet, mag het zeggen.

Fiscale voordelen verdwijnen

Feit is wel dat de fiscale voordelen voor de aanschaf en het rijden in een EV, langzaam maar zeker aan het verdwijnen zijn. Binnenkort betaal je voor een elektrische auto, wanneer je hem als auto van de zaak leaset, gewoon weer dezelfde bijtelling als voor ICE’s. Ook het wegenbelasting voordeel is eindig. En dan hebben we natuurlijk nog de hoge stroomkosten. Al kun je die deels ook weer wegstrepen tegen de hogere kosten voor benzine, diesel en LPG.

Dat er nog nauwelijks (in verhouding tot voorgaande jaren) subsidie aangevraagd wordt voor nieuwe elektrische auto’s is ook in andere opzichten vreemd te noemen. Er komen namelijk steeds meer EV’s in aanmerking voor deze aanschafsubsidie. Tesla verlaagde de prijzen van een aantal modellen zodat ze binnen de grens van 45.000 euro vallen. Daarnaast zijn ook merken als BYD en MG op de markt verschenen met EV’s die (ruim) binnen de grenzen voor de aanschafsubsidie vallen.