Een kwart meer nieuwe auto’s in het eerste half jaar van 2023

Grote merken als Toyota, Peugeot, Ford, Fiat, BMW en Audi zien ook wel een groei, maar die is veel minder sterk dan het gemiddelde en die van de concurrenten. Er zijn zelfs twee toch wel grote automerken die in 2023 tot nu toe minder nieuwe bolides verkochten dan vorig jaar: Mercedes en Citroën.

Van die aantrekkende verkopen profiteren echter niet álle merken. We weten dat autofabrikanten niet graag geconfronteerd worden met harde cijfers. Feit is wel dat Tesla, Hyundai, Kia, Mazda, Opel, Renault, Skoda, Volvo en Volkswagen het meeste garen spinnen bij de aantrekkende markt voor nieuwe auto’s. Dat betekent natuurlijk ook dat er ‘achterblijvers’ zijn.

Het gaat, toch wel redelijk onverwacht, dit jaar heel goed met de verkoop van nieuwe auto’s in Nederland. In het eerste half jaar zijn, vergeleken met 2022, bijna 50.000 meer auto’s op kenteken gezet, blijkt uit cijfers van Bovag-RAI . Dat is natuurlijk goed nieuws voor de autofabrikanten die de afgelopen jaren de nodige uitdagingen voor de kiezen kregen. Corona, chiptekorten, logistieke problemen en de oorlog in de Oekraïne zorgden ervoor dat de autoverkopen enkele jaren op rij daalden. Nu lijkt het herstel toch wel ingezet. Tot nu toe zijn dit jaar, in Nederland in iede geval, elke maand meer auto’s verkocht dan in 2022.

Dalende vraag naar EV’s nog niet te zien

We zoomen niet in op de diverse modellen en exacte verkoopaantallen, maar een ding is wel het vermelden waard. Onlangs zei de baas van Volkswagen zich ongerust te maken over de dalende vraag naar elektrische auto’s. Dat is nu in de Nederlandse verkoopcijfers nog niet terug te zien. En dat heeft natuurlijk ook en vooral te maken met de langere levertijden bij sommige automerken. Veel van de nieuwe auto’s die in het eerste half jaar van 2023 op kenteken gezet zijn, werden al in 2022, of begin dit jaar, besteld.

Vooralsnog zien we bij vrijwel alle elektrische modellen van alle automerken een (forse) stijging van het aantal afgeleverde nieuwe EV’s ten opzichte van 2022. Tesla steekt overigens met kop en schouders boven de concurrentie uit. Dat merk wist in de eerste zes maanden van dit jaar al bijna 10.000 nieuwe EV’s te verkopen. Dat is ruim negen keer zoveel als een jaar geleden in dezelfde periode. Het (meermaals) verlagen van de prijzen van de Model 3 en Model Y zullen daarbij zeker van invloed geweest zijn.

Andere EV-modellen (en merken) die het dit jaar tot nu toe bovengemiddeld beter doen, zijn die Lynk&Co met een ruime verdubbeling en de ID.3 en ID.4 van Volkswagen, waarvan er bijna drie keer zoveel verkocht werden. Kia verkocht dit jaar ongeveer evenveel EV’s dan in 2022. Mede daardoor is Volkswagen Kia weer gepasseerd als bestverkopende automerk in Nederland. Een momentopname natuurlijk. De eindafrekening volgt pas op 31 december.