Levering nieuwe auto's tot nu toe dit jaar flink gestegen

In het eerste kwartaal van dit jaar is het aantal nieuwe auto's dat de Nederlandse wegen betrad, vergeleken met een jaar geleden, fors gestegen. In totaal werden tussen 1 januari en 31 maart 37.452 nieuwe personenauto's geregistreerd. Dat is ruim 50 procent meer dan over dezelfde periode in 2022 toen dat aantal bleef steken op 24.781.

Chiptekorten verleden tijd?

Wat de reden van deze vrij plotselinge stijging is, laat zich raden. Waren er veel acties? Hebben automerken (eindelijk) de chiptekorten en andere leveringsbeperkende problemen opgelost?

Vooralsnog lijkt dat laatste de grootste invloed te hebben op de stijging. Het aantal bestellingen liep door de diverse genoemde problemen al geruime tijd achter bij het aantal leveringen. Nu steeds meer fabrikanten grip krijgen op die problemen, en oplossingen dichterbij komen, is de inhaalslag voor het leveren van reeds gekochte auto’s dit jaar, met name vanaf maart, op gang gekomen.

Tesla en Volkswagen leveren fors meer nieuwe auto’s af

Toch profiteren zeker niet alle merken even veel van de aantrekkende leveringen van nieuwe auto’s. Tesla was in verhouding de grootste stijger. In het eerste kwartaal werden 4.475 nieuwe Tesla’s geregistreerd. Bijna negen keer zoveel als in het eerste kwartaal van 2022 (560 nieuwe Tesla’s). Overigens was het leeuwendeel van die nieuwe Tesla’s – bijna 80 procent, een Model Y.

Volkswagen zag met 8.841 nieuwe bolides de leveringen jaar-op-jaar met bijna 50 procent stijgen (5.944 in Q1 2022). Kia, vorig jaar het bestverkopende automerk in Nederland, deed het wat dat betreft een stuk minder goed. Dat merk heeft dan ook minder last gehad van de leverings- en productieproblemen dan veel concurrenten. In het eerste kwartaal van dit jaar werden bijna evenveel nieuwe Kia’s geregistreerd als in 2022; 7.082 versus 7.025. Daarmee werd het Koreaanse merk, dat vorig jaar Volkswagen nog afloste als bestverkopende automerk in Nederland, door de Duitsers weer terug ingehaald.

Andere VAG-merken, Hyundai, Peugeot en Renault

Ook de andere ‘VAG-merken’, Skoda en Seat, leverden in het eerste kwartaal veel meer auto’s af. Respectievelijk 5.050 (+850) en 2.387 (+1.191). Dat andere Duitse ‘VAG-merk’, Audi, zag nagenoeg gelijkwaardige verkoopcijfers. Bij Audi was het verschil tussen Q1 2023 en Q1 2022 slechts twee auto’s (3.676 vs. 3.678).

Ook Hyundai deed het in het eerste kwartaal beter dan vorig jaar, met bijna 1.200 meer afgeleverde Hyunda’s kwam de teller dit jaar in uit op 5.623. Van de puur elektrische fabrikanten sprong Lynk & Co er bovenuit. De 2.896 afgeleverde nieuwe bolides waren goed voor een verdriedubbeling. MG zag het aantal geleverde EV’s ruim verdriedubbelen, naar 942.

Goed nieuws was er ook voor Peugeot en Renault de twee ‘Franse’ merken leveren respectievelijk 5.698 (+286) en 5.565 (+1.583) nieuwe auto’s af. Tot slot konden ook Opel en Ford een forse plus rapporteren. Het aantal nieuwe Opels op de Nederlandse wegen kwam in het eerste kwartaal uit op 4.183, 1361 meer dan een jaar geleden. Bij Ford steeg het aantal afgeleverde auto’s met ruim 300 naar net geen 4.000.

Voor merken als Toyota, Suzuki, Citroën, BMW en Mercedes bleven de nieuwe leveringen nagenoeg op hetzelfde niveau als een jaar geleden, zo blijkt uit de cijfers van Bovag en RAI.