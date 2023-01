Kia stoot Volkswagen van de troon

In 2022 is het dan toch gebeurd. Voor het eerst sinds 2005 is Volkswagen niet meer het bestverkochte automerk in Nederland. En nee, het Duitse merk werd niet verslagen door een ander traditioneel merk, zoals Opel, Ford of Peugeot. Het was Kia die de Duitsers van de Nederlandse weg, uuhm... troon stootten.

31 Kia’s meer dan in 2021

Voor Kia, dat de afgelopen jaren al een forse groei in Nederland doormaakte, is dit natuurlijk groot en goed nieuws. De Koreaanse autofabrikant verkocht dit jaar 30.036 nieuwe bolides. Dat waren er maar 31 meer dan een jaar geleden, maar in een dalende markt wel voldoende om Volkswagen na achttien jaar van de troon te storen. De Duitsers verkochten in 2022 bijna 5.000 auto’s minder dan in 2021 en bleven steken op 25.993. Voor Kia was het dus een bijzonder goed jaar in Nederland. En dus niet alleen omdat de EV6 uitgeroepen werd tot de Auto van het Jaar.

Hyundai, onderdeel van hetzelfde concern als Kia, deed het ook heel goed in Nederland. Van dat merk werden in 2022 ruim 3.700 auto’s meer verkocht dan in 2021. Met in totaal 17.026 verkochte Hyundai’s eindigden deze Koreanen op de zesde plek, net achter BMW (17.138), maar ruim voor Renault (16.570). Na Volkswagen was het Toyota dat met 25.362 verkochte bolides de derde plek innam. Peugeot stond daar weer achter, met 21.242 verkochte auto’s.