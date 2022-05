Sold Out! Dit jaar geen elektrische Volkswagen meer te krijgen

De auto-industrie kampt al vele maanden met een tekort aan grondstoffen. Recentelijk onder andere door toedoen van de oorlog in de Oekraïne, waar de productie van kabelbomen op zijn gat ligt. Echter, de chiptekorten vormen verreweg het grootste probleem. Los daarvan blijft de vraag naar elektrisch aangedreven auto’s maar doorgroeien. Voor Volkswagen betekent dit nu dat alle EV’s die het concern dit jaar kon en kan produceren voor de Europese en Amerikaanse markt al uitverkocht zijn. Sold Out! dus.

Nu kopen betekent levering, hopelijk, in 2023

De berichten over de EV-leveringsproblemen bij de Volkswagen Group zijn afkomstig van de Financial Times. In een artikel schrijft die krant dat de fabrikant uit Wolfsburg in het eerste kwartaal naar schatting iets meer dan 99.000 EV’s verkocht heeft. De orderportefeuille – het aantal bestelde EV’s dat nog geleverd moet worden, is inmiddels opgelopen tot meer dan 300.000 voertuigen. CEO Herbert Diess zegt dat iedereen die nu nog een elektrische Volkswagen, Audi, Porsche of een ander merk van de fabrikant besteld minimaal tot 2023 moet wachten voordat die geleverd kunnen worden.

“Onze orderportefeuille is zeer goed gevuld en het aantal bestellingen voor nieuwe EV’s blijft groeien. Dat geldt voor al onze modellen van VW ID.3 en ID.4. Ook alle Audi- en Skoda-modellen worden buitengewoon goed ontvangen. Audi zowel in Europa als de VS, Skoda met name in Europa. Onze EV’s in Europa en de Verenigde Staten zijn in principe uitverkocht. En ook in China trekt het de markt aan”, aldus Diess.