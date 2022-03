Ford gaat auto’s met ontbrekende chips verkopen

Het wereldwijde chiptekort houdt de hele wereld in zijn greep en de automotive industrie in het bijzonder. Levertijden voor sommige auto’s lopen daardoor de spuigaten uit. Een jaar wachten op je nieuwe bolide is al lang geen uitzondering meer. Ford heeft daarom in Amerika voor een rigoureuze tussenoplossing gekozen. De fabrikant gaat in de VS nieuwe Ford Explorer modellen verkopen waarin bepaalde chips (nog) ontbreken. Die worden dan binnen een jaar nageleverd en door de dealer ingebouwd.

Auto's sneller leveren

De reden voor dit besluit is het verkorten van de wachttijd voor klanten die een nieuwe Ford Explorer gekocht hebben. Bovendien heeft Ford inmiddels een aardige voorraad met nieuwe auto’s opgebouwd die niet geleverd kunnen worden omdat er een of meerdere chips ontbreken. In het geval van de Explorer betreft het chips die nodig zijn voor de bediening van de verwarming en airco via de armsteunen van de achterste zitplaatsen in het voertuig.