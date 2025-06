Citroën roept tienduizenden auto’s terug: je mag er niet meer in rijden

Takata-airbags

Het probleem was al bekend en er was zelfs al een terugroepactie, maar die was niet zo strikt als deze nieuwe. Het probleem is hetzelfde, maar het feit dat er nu iemand door is omgekomen zet alles op scherp. Deze ene dood staat namelijk niet op zich: er zijn nog 17 doden gevallen door deze defecte airbags. Het probleem met de Takata-airbags heeft te maken met warm weer: de kwaliteit van de airbag gaat achteruit en bij een aanrijding kunnen deeltjes door de auto worden verspreid. De airbag zou niet spontaan kunnen ontploffen. Zeker nu het zo warm is in ons land is het van levensbelang dat je je auto laat fiksen.

Vorig jaar schreven we ook al over deze Takata-airbags. Die zitten niet alleen in Citroëns. Ook Alfa Romeo, Jeep, Fiat en BMW gebruiken deze airbags. Echter is dat een ander probleem dan waar de Citroëns nu mee kampen. En nogmaals, het gaat alleen om de C3 tweede generatie en de DS3 eerste generatie.