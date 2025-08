Zoveel Bolt-chauffeurs rijden er in Nederland

Bolt bestaat 5 jaar in Nederland en geldt nog steeds als de grote concurrent van Uber. Woon je op het platteland, dan heb je er misschien wat minder erg in, maar vooral in stedelijk gebied zie je ze veel. Bolt-rijders zijn vaak ook nog heel herkenbaar, want ze hebben soms opvallend groene auto’s met grote Bolt-bestickering. Maar, hoeveel chauffeurs heeft Bolt nu echt?

Bolt-chauffeurs

Bolt zegt zelf dat er momenteel meer dan 7.000 zelfstandige chauffeurs via Bolt rijden. Dat zijn er veel: van Uber is bekend dat er 4.000 chauffeurs rijden, maar dit is oude informatie. We hebben Uber gevraagd wat het aantal chauffeurs in Nederland is, maar nog geen antwoord ontvangen voor dit artikel gepubliceerd werd. We zullen het updaten wanneer hierop wel een antwoord komt.

7.000 chauffeurs is een groot aantal, maar Bolt zegt dan ook flink te groeien. In 2020 werd het in Amsterdam gelanceerd en het aantal ritten is sindsdien meer dan vier keer zoveel. In eerste instantie kon je alleen een Bolt nemen in Amsterdam en omstreken, maar daar kwamen steeds meer steden bij, zoals Rotterdam en Den Haag. Inmiddels is het in 10 steden actief. Bolt stelt dat de vraag naar ritten het aanbod ervan overstijgt. Meer dan 1 miljoen Nederlanders zouden gebruikmaken van de Bolt-app. Bolt zegt meer dan 50 miljoen euro te investeren in de Nederlandse markt om de groei aan te kunnen.