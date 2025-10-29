Dit is de Omoda 4, vanaf medio 2026 in Nederland verkrijgbaar

Tijdens de User Summit van Omoda & Jaecoo in ‘hometown’ Wuhu in China heeft het in Nederland snelgroeiende automerk de productierijpe Omoda 4 getoond. De crossover SUV zal in de tweede helft van 2026 ook in Nederland gelanceerd worden.
De Omoda 4 stond oorspronkelijk als Omoda 3 te boek en beleefde zijn preview tijdens de afgelopen Shanghai Motor Show. Nu is het instapmodel van Omoda & Jaecoo volledig uitontwikkeld en klaar voor productie.
Meest opvallende aan de auto zijn de gedurfde looks die iets weg hebben van een stealth-straaljager. Volgens Arturo Arino, hoofdontwerper bij Chery Automobile, het moederbedrijf achter Omoda & Jaecoo, is het ontwerp geïnspireerd op Cyber-Mecha. “We wilden iets spannenders creëren dan de steeds alledaagser wordende ontwerpen, die de huidige markt domineren. Zelfs als dat betekent dat de styling niet iedereen zal aanspreken. Het jeugdige perspectief van ons ontwerpteam zie je duidelijk terug in deze futuristische crossover.”
Ook het interieur gaat mee in deze uitstraling, die aandoet alsof je je in de cockpit van een ruimteschip bevindt.
Tijdens de User Summit, die dit jaar het thema ‘Co-Create, Co-Define’ had, werd ook meteen het doek getrokken van de Omoda 4 Ultra. Naast een grote achterspoiler heeft dit model een extra opvallende bodykit gekregen met onder andere een splitter onder de voorbumper, een diffusor, dikkere zijschorten en spiegelkappen in carbonlook. De fraaie Electro Yellow-kleur gaat prachtig samen met de gele remklauwen.
Tijdens het evenement maakte Omoda duidelijk dat het merk zijn auto’s steeds vaker samen met gebruikers wil ontwikkelen. Die Co-Create, Co-Define-filosofie laat zien hoe het merk probeert een brug te slaan tussen ontwerpstudio en eindgebruiker. In plaats van een product simpelweg te presenteren, wil Omoda luisteren, testen en verbeteren op basis van wat jonge bestuurders echt belangrijk vinden.
De Omoda 4 is daarvan het eerste tastbare resultaat. Het model is bedoeld voor wie iets opvallends wil rijden zonder in te leveren op gebruiksgemak. Binnenin is het design minimalistisch maar high-tech, met een breed scherm en een rustige lay-out die doet denken aan een digital cockpit. De bediening is grotendeels digitaal, met spraaksturing en over-the-air-updates.
Ook technisch zet het merk stappen. De Omoda 4 is gebouwd op een modulair platform dat geschikt is voor zowel hybride als volledig elektrische aandrijflijnen. Daarmee kan Omoda inspelen op wat lokale markten vragen, van zuinige plug-ins tot emissievrije varianten. In combinatie met de nieuwste generatie assistentiesystemen – denk aan adaptieve cruisecontrol en een 540-graden camerasysteem – moet de Omoda 4 de meest toegankelijke, maar zeker niet de minst geavanceerde SUV van het merk worden.
De Omoda 4 krijgt bovendien een duidelijke rol binnen de bredere strategie van Omoda & Jaecoo. Waar Omoda zich richt op stedelijke rijders met oog voor stijl, is Jaecoo bedoeld voor avonturiers die luxe willen combineren met terreinvaardigheid. Samen moeten ze het merk internationaal op de kaart zetten. Met de Omoda 4 als nieuwe instapper laat het concern zien dat betaalbaarheid en futuristisch design prima samengaan.