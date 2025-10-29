Dit is de Omoda 4, vanaf medio 2026 in Nederland verkrijgbaar

Tijdens de User Summit van Omoda & Jaecoo in ‘hometown’ Wuhu in China heeft het in Nederland snelgroeiende automerk de productierijpe Omoda 4 getoond. De crossover SUV zal in de tweede helft van 2026 ook in Nederland gelanceerd worden.

De Omoda 4 stond oorspronkelijk als Omoda 3 te boek en beleefde zijn preview tijdens de afgelopen Shanghai Motor Show. Nu is het instapmodel van Omoda & Jaecoo volledig uitontwikkeld en klaar voor productie.

Cyber-Mecha

Meest opvallende aan de auto zijn de gedurfde looks die iets weg hebben van een stealth-straaljager. Volgens Arturo Arino, hoofdontwerper bij Chery Automobile, het moederbedrijf achter Omoda & Jaecoo, is het ontwerp geïnspireerd op Cyber-Mecha. “We wilden iets spannenders creëren dan de steeds alledaagser wordende ontwerpen, die de huidige markt domineren. Zelfs als dat betekent dat de styling niet iedereen zal aanspreken. Het jeugdige perspectief van ons ontwerpteam zie je duidelijk terug in deze futuristische crossover.”

Ook het interieur gaat mee in deze uitstraling, die aandoet alsof je je in de cockpit van een ruimteschip bevindt.