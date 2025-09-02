JAECOO 7 SHS haalt meer dan 1.200 kilometer op één tank tijdens duurtest in Nederland

Afgelopen week werd in Nederland een bijzondere proef afgerond: hoe ver kun je komen met een JAECOO 7 SHS zonder bij te tanken of op te laden? Het resultaat was verrassend. Het testteam – bestaande uit TikTok-influencer Marco Spithorst (bekend als superfast_italian), tv-persoonlijkheid Carlos Platier Luna en ANWB-mobiliteitsspecialist Frank Buma – legde in drie dagen maar liefst 1.203 kilometer af op één tank en een volle batterij.

De route voerde de drie mannen langs iconische plekken in Nederland: van de Afsluitdijk en de Veluwe tot Giethoorn, Maastricht, Kinderdijk en het Drielandenpunt. Gestart werd met een benzinetank van 60 liter en een volledig opgeladen 18,3 kWh LFP-batterij.

“Bizar dat je daar zo ver mee kunt komen”

Spithorst liet zich tijdens de rit duidelijk verrassen: “Bizar dat je daar zó ver mee kunt komen. Dat had ik vooraf echt niet verwacht. We hebben veel in eco-modus gereden, maar ook onder normale omstandigheden: door de stad, in het Limburgse heuvelland, over snelwegen en provinciale wegen.”

Complete uitvoering met alle features

Ook Carlos Platier Luna was onder de indruk: “Voor mijn gevoel zat het ’m in dat Super Hybrid System. Dat werkte perfect. We reden bovendien in de Exclusive-uitvoering, dus met alle denkbare features aan boord – die uiteraard ook stroom verbruiken. Ik ben geen enorme autofanaat, maar deze auto is wel héél compleet.”

Serieuze concurrentie voor gevestigde merken

ANWB-expert Frank Buma benadrukte vooral de kwaliteit van de auto zelf: “Ik vond het echt een verrassende auto. De eerste Chinese auto die serieuze concurrentie betekent voor de gevestigde merken. Fraai van buiten, hoogwaardig afgewerkt van binnen met mooie materialen en een goede zitpositie. Stil, met een plezierige wegligging en voor nog geen 40 mille zeer scherp geprijsd. Als je daarbovenop ook nog afstanden weet neer te zetten die normaal gesproken alleen in laboratoriumomstandigheden gehaald worden, dan spreek ik van een bijzonder aangename kennismaking.”