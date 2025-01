OMODA en JAECOO officieel gelanceerd in België

Belgische introductie en strategie

Chery heeft ambitieuze plannen voor België en zal tegen het einde van 2025 een netwerk van 20 showrooms opzetten. Naast de verkoop van voertuigen richt het merk zich op uitgebreide after-sales services en sterke garanties om het vertrouwen van de Belgische consument te winnen.

Wat betekent dit voor de Belgische automarkt?

Met de lancering van OMODA en JAECOO speelt Chery in op de groeiende vraag naar veelzijdige, duurzame en betaalbare SUV’s. Deze merken combineren technologie, comfort en duurzaamheid, en bieden een breed scala aan opties voor zowel stedelijke als avontuurlijke bestuurders.

Binnenkort ook in Nederland

OMODA en JAECOO maken zich nu klaar om de Nederlandse markt te betreden. De verwachting is dat dit binnen een paar maanden zal zijn. In Europa rijden er inmiddels al meer dan 4.000 modellen rond. Iets dat het komende jaar flink gaat toenemen, zo is de verwachting. We houden je uiteraard op de hoogte van alle verdere updates en introductiedata! Want het zijn zeker 2 merken om de komende jaren in de gaten te houden.