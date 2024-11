JAECOO J7: Moderne luxe in een stoer jasje met een groot actieradius

1.353 kilometer op één tank

Tijdens een duurtest heeft de JAECOO J7 PHEV met een volle benzinetank en volgeladen accu 1.353 kilometer weten af te leggen, zonder bij te tanken of bij te laden. Dat is 153 kilometer verder dan uit de WLTP-testen is gebleken. De trip ging met meerdere J7’s – elk gevuld met drie of vier inzittenden – van het Chinese Guangzhou naar Wuhu, waar moederbedrijf Chery Automobile is gevestigd. Dit bedrijf kondigde onlangs haar solid state-batterijtechnologie aan. Hiermee kunnen auto’s in de toekomst tot 1.500 kilometer afleggen met één volgeladen accu.

Maar op dit moment is de huidige generatie Chery-auto’s dus ook al in staat tot een indrukwekkende actieradius. Van de 1.353 kilometer reed de J7 PHEV er 125,2 volledig elektrisch. Ook dit ligt veel gunstiger dan de 90 kilometer uit de Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP). Hetzelfde geldt voor het verbruik. Dat kwam uit op 3,3 liter per 100 kilometer. In de WLTP staat dat op 5,99 liter.

De goede prestaties zijn toe te schrijven aan het Super Hybrid System (SHS) van de J7 PHEV. Deze geavanceerde technologie zorgt voor thermische efficiëntie, een groter bereik, lage emissies en een hoge batterijveiligheid. Kern van SHS is de vijfde generatie 1.5T DGI hybride motor, gekoppeld aan de generator in de Super Electric Hybrid DHT transmissie. Deze krachtige combinatie bezorgt de J7 PHEV een output van 255kW.

Conclusie

Met zijn stoere looks, luxe interieur, indrukwekkende specificaties en flinke actieradius is de JAECOO J7 een veelbelovende toevoeging aan het SUV-segment. Of je nu een auto zoekt voor dagelijks gebruik, lange ritten of avonturen buiten de gebaande paden, de J7 heeft het allemaal. En met een marktintroductie gepland voor Q1 2025 in Nederland, kunnen we niet wachten om deze veelzijdige SUV vaker op de weg te zien.

De JAECOO J7 bewijst dat stijl, technologie en functionaliteit perfect kunnen samengaan. Voor wie op zoek is naar een moderne SUV die opvalt in elke situatie, is de JAECOO J7 zeker het overwegen waard.