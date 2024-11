Dit is de J5: een compacte SUV van JAECOO

Tijdens de International User Summit van Chery Automobile, op het eigen hoofdkantoor van OMODA & JAECOO in het Chinese Wuhu, is de nieuwe JAECOO J5 voor het eerst aan het grote publiek getoond. Deze compacte SUV is een maatje kleiner dan de JAECOO J7, die in het eerste kwartaal van 2025 in Nederland beschikbaar komt. De J5 volgt later in het jaar.

JAECOO J5

De J5 is 4,38 meter lang, 1,86 meter breed, 1,65 meter hoog en heeft een wielbasis van 2,62 meter. Daarmee valt het ‘off-road vehicle’ in het B-plus segment. Daarmee is de nieuweling 12 centimeter korter en 3 centimeter lager dan z’n grote broer. Qua uiterlijk hebben de auto’s wel wat van elkaar weg en behoren duidelijk tot dezelfde familie. Dat is bijvoorbeeld te zien aan dezelfde gestroomlijnde LED-achterlichten en de grille, die als een waterval naar beneden stroomt. Dit refereert aan de ontwerptaal die het concept van ‘Origin of Nature’ volgt, waarbij de kracht en schoonheid van de natuur op slimme wijze worden geïntegreerd in modern autodesign.

Binnenin de JAECOO J5 is het comfortabel toeven, met een forse lijst aan standaard voorzieningen. Meest opvallend zijn wel het 13,2-inch infotainmentscherm, een strak digitaal instrumentenpaneel dat achter het tweespaaks lederen stuurwiel schuilt, tweekleurige kunstlederen bekleding, elektrisch bedienbare voorstoelen en het grootste panoramische zonnedak (1,45 vierkante meter) in z’n klasse.