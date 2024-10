Dit is wat we weten van de Jaecoo J7 van Chery Automobile

Chinese automerken zijn nog altijd in opkomst in Nederland. Al doet nieuwe regelgeving vanuit de EU er alles aan om dat wat in te perken. Toch zijn er de afgelopen periode veel nieuwe spelers bijgekomen op de EV markt. En dat zal, ook met de nieuwe regelgeving, de komende periode niet snel gaan veranderen. Een van die nieuwkomers op de Nederlandse markt is Chery Automobile. In China al een toonaangevende autofabrikant die bekend staat om zijn innovatieve technologie en hoogwaardige voertuigen. Met vooral de focus op elektrische voertuigen, hybride technologie, en betaalbare, duurzame auto’s. Met de merken Jaecoo en Omoda wil Chery Automobile haar marktpositie gaan versterken. In Nederland een nog vrij onbekend merk, maar daar gaat vanaf Q1 2025 verandering in komen. Dan zal als eerste de Jaecoo J7 geïntroduceerd worden.

Nieuw: Jaecoo

Jaecoo is een nieuw merk binnen de automobielindustrie, gericht op het produceren van robuuste en veelzijdige SUV’s. Met een sterke focus op offroad-capaciteiten en stedelijke luxe biedt Jaecoo een mix van avontuurlijke prestaties en verfijnd design. Jaecoo’s voertuigen, zoals de Jaecoo J7, combineren moderne technologie met krachtig motorvermogen en duurzaamheid, waardoor ze ideaal zijn voor zowel stadsverkeer als ruigere terreinen.

Jaecoo J7: een plug-in hybride SUV

Vanaf Q1 2025 kunnen we in Nederland de Jaecoo J7 verwachten. Heel veel informatie over dit model is nog niet bekend. Maar duidelijk is dat de J7 beschikbaar zal komen als plug-in hybride SUV, wat betekent dat hij zowel een benzinemotor als een elektrische motor combineert voor optimale efficiëntie. De PHEV-versie van de Jaecoo J7 is uitgerust met een 1.5-liter turbomotor en een elektrische motor, wat samen een indrukwekkend vermogen van 255 kW (ongeveer 347 pk) en 525 Nm koppel levert. Dit maakt hem krachtig genoeg voor iedere mogelijke rijsituatie die je hier in Nederland tegen kan komen.

Qua bereik, biedt de Jaecoo J7 PHEV een elektrisch bereik van ongeveer 88 km op een volledig opgeladen batterij. Wanneer de elektrische motor wordt gecombineerd met de benzinemotor, heeft het voertuig een gecombineerd rijbereik van tot wel 1200 km. Iets dat dit model uitermate geschikt maakt voor lange ritten zonder dat je hoeft bij te laden of tanken.

Een ander voordeel van deze SUV is de snelle DC-laadmogelijkheid, waarmee je van 30% naar 80% batterij kan opladen in slechts 20 minuten. Handig dus ook stadsgebruik.

Externe apparatuur

Het model onderscheidt zich daarnaast ook met de mogelijkheid om externe apparaten van stroom te voorzien via Vehicle-to-Load (V2L), wat betekent dat je bijvoorbeeld een laptop, een koffiezet apparaat of kampeerapparatuur kunt aansluiten op de auto wanneer je onderweg bent.

Met deze functies biedt de Jaecoo J7 een sterke combinatie van duurzaamheid, vermogen, en praktische functionaliteiten voor zowel dagelijks gebruik als lange reizen. Meer specs en mogelijkheden zullen bekend worden gemaakt richting de lancering in Nederland en Europa.