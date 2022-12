​Chinese BYD torpedeert drie EV’s en wat voor!

Om het sportieve van deze SUV nog meer recht aan te doen, is BYD ATTO 3 verkrijgbaar in vier levendige metallic kleuren: Surfing Blue, Climbing Grey, Skiing White, Parkour Red. AA+TTO 3 is er al vanaf: € 39.950. Concurrerende auto met dito prijs.

Daarnaast beschikt deze 5-zitter over een multifunctionele vegan-lederen stuurwiel, is er een 5-inch LCD-instrumentenpaneel en een middenconsole van geborsteld metaal. Het unieke interieur is voorzien van door de sportschool geïnspireerde designaccenten, zoals de deurgrepen in barbell-stijl, de versnellingspook in kettlebell- en ventilatie als gewichten. De armleuning, geïnspireerd op een loopband, dient binnenin ook als oplaadstation voor je smartphone. Een panoramisch glazen schuifdak met standaard zonnescherm en de kleurige sfeerverlichting topt de sfeer af. Leuk detail, de binnenverlichting reageert op je muziek.

De ATTO 3 is het complete nieuwe model, een C-segment SUV is volledig uitgerust met veel innovatieve en speelse accenten in het interieur en een prachtig draaibaar (horizontaal en verticaal) draaibaar scherm. Gebouwd op een ultramoderne e-Platform 3.0. De ATTO3 komt in drie uitrustingsniveaus 'Active SE', 'Active', 'Comfort' en topklasse 'Design'. Uiterst efficiënte 60,48 kWh BYD blade batterij met een actieradius van 420 km (WLTP) en DC-opladen (30-80%) in slechts 29 minuten.

Deze ground breaking accu die de ‘Mount Everest-test’ onder de batterijen goed heeft doorstaan, is een kobaltvrije batterij en gebruikt lithium-ijzerfosfaat (LFP). Voordeel hiervan: een veel hoger veiligheidsniveau dan conventionele lithium-ionbatterijen. Hoewel de bladbatterij ultraveilig en duurzaam is, levert hij geen compromissen op het gebied van prestaties en heeft een ultralaag energieverbruik.

May we present: de ATTO 3, HAN en de TANG. En olalala, we kunnen met recht zeggen, deze Chinezen zijn goed op weg. Want naast de drie concurrerende luxe, sportieve modellen gebaseerd op de Chinese Draak (kracht en macht), brengt de in 2003 opgerichte BYD Auto een splinternieuwe en duurzame batterij: BYD blade battery.

De Chinezen zijn al enige jaren succesvol actief op de Europese automarkt, denk aan Xpeng , Lynk & Co en MG . Daarnaast is dit land een van de grootste acculeveranciers wereldwijd. En nu komt de bekende Chinese batterijproducent BYD (Build Your Dreams) zelf met een batterij aan nieuwe EV’s op de Europese markt.

BYD HAN

De slanke en sportieve sedan. Dit is even different koek. Vernoemd naar de beroemde Chinese Han-dynastie met een styling die in 2021 al de wereldberoemde designprijs, de prestigieuze iF Design Award, heeft gewonnen. Wat een luxe, wat een arrogantie, wat een weelde. De acceleratie en uitstekende respons zijn de belangrijkste kenmerken van de BYD HAN.

Hij heeft een variabele vierwielaandrijving en dubbele elektromotoren voor optimaal rijgedrag en een dito wegligging. Gecombineerd leveren ze een indrukwekkende 380 kW of 517 pk. 0 tot 100 km/u in slechts 3,9 seconden. Bring it on baby. Als we naar het interieur kijken van dit monster zien we ingewikkelde details die een echt upperclass gevoel geven.

De luxueuze stoelen zijn gemaakt van zacht geperforeerd nappaleer, compleet met elektrische verstellingen en geheugenfuncties. Doorgestikt diamantleer siert de binnenkant van de deuren en contrasterend zwart leer zien we op het dashboard en de deurbladen. Zowel de voorstoelen als de achterbank zijn verwarmd en geventileerd voor extra comfort en ook de achterstoelen hebben een elektrisch verstelbare rugleuning. Hier heb je ook je eigen ingebouwde 7-inch mediapad in de middenconsole waarmee je zelf de temperatuur, het panoramische schuifdak en de 31 sfeerverlichtingscombinaties kunt regelen.

De BYD HAN maakt gebruik van het nieuwste intelligente geïntegreerde remsysteem van Bosch met de wereldberoemde Brembo-remklauwen. Voor een betere stabiliteit, snellere respons en kortere remweg. En in de kleur emerald green (limited edition) is ‘ie helemaal gruwelijk mooi. Actieradius: 521 km (WLTP). De HAN gaat de toonbank over voor € 70.800.