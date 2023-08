​Alles wat je moet weten over het nieuwe automerk Omoda

Vaak wordt Tesla genoemd als een vrij nieuw automerk, maar dat bestaat al eeuwen als je het vergelijkt met Omoda, een Chinees automerk dat in 2022 ten tonele verscheen. Het merk zal in 2024 voet zetten in Nederland, maar wat kunnen we ervan verwachten?

Omoda 5 EV

Heel simpel gezegd: de Omoda 5 EV. Dat is de bolide die het merk heeft uitgekozen om de Nederlandse markt in 2024 te gaan bestormen. De crossover moet in het tweede kwartaal van 2024 in Nederland, België en Luxemburg verschijnen. De auto valt niet in een goedkope prijscategorie: Omoda wil juist op zoek naar jonge mensen met een gemiddeld tot hoog inkomen. Dat doet het elders trouwens niet onverdienstig: het heeft in juni dit jaar alleen al 14.047 auto’s verscheept en het hoopt nieuwe 200.000 auto’s te verschepen dit jaar. Het is nu actief in 10 landen: de eerste boot met auto’s is nu ook in Spanje aangekomen.

Omoda kennen wij vooral als winkel & webshop voor schoenen en kleding, maar de Chinezen kennen het echt als automerk. Met de O voor Oxygen en Moda voor Modern. Dat heeft alles te maken met de ontwerpstijl die het merk gebruikt. Voor de Omoda 5 EV geldt een ‘Dynamic Light’-design, waarmee het doelt op een gestroomlijnde auto die veelzijdig is.

Het merk laat weten: “Ons ontwerp is voornamelijk geïnspireerd door jonge mensen en we besteden veel tijd aan praten met die doelgroep en hun voorkeuren leren. Daar is deze auto uit voortgekomen. Dynamic Light is geïnspireerd op het dynamische licht van bliksem in de natuur.”