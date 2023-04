​BYD introduceert Seagull: elektrisch rijden voor 10.400 euro

Het Chinese automerk BYD, dat ook in Nederland actief is, heeft in China een nieuwe bolide geïntroduceerd: Seagull. Het is een van de goedkoopste elektrische auto’s voor de commerciële markt, want het heeft een prijskaartje van omgerekend 10.400 euro. Plus, er wordt geen gebruik gemaakt van een lithium-batterij, maar van een sodium-exemplaar.

Elektrische hatchback

De elektrische hatchback is alleen beschikbaar in China, maar de verwachting is dat hij ook naar andere landen komt. De auto maakt gebruik van het e-Platform 3.0 van BYD en heeft een 30 kWh sodium-ion batterij. Build Your Dreams is al sinds 2003 aan de weg aan het timmeren en staat bekend om zijn betaalbare elektrische auto’s.

Seagull heeft een zogenaamd ‘zwevend dak’ en ook de wielen zijn voorzien van een opvallend design. De LED-koplampen hebben geïntegreerde DRL’s, er is een breed luchtrooster aanwezig, maar ook een afgesloten grill. Aan de achterzijde prijkt een spoiler die aan het dak is bevestigd. De auto is 3,780 millimeter lang, 1,715 mm breed en 1.540 mm hoog, met een wielbasis van 2.500 mm.